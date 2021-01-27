إنفوجراف- فى زمن كورونا.. الأوراق المطلوبة لكفالة طفل «إلكترونيا»

جدة - نرمين السيد - ونظرا لتطبيق سياسة التباعد الاجتماعى خصوصا فى ظل انتشار فيروس كورونا، حرصت وزارة التضامن الاجتماعى توفير نظام إلكترونى لتقديم المستندات اللازمة لكفالة الطفل اليتيم والتى يوضحها الإنفوجراف التالى:

كما يجوز للمطلقات والأرامل ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لايقل عن 30 سنة كفالة طفل يتيم في حالة صلاحهن.

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