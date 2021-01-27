إنفوجراف.. خطوات استخراج بطاقة التموين للمطلقين

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح خطوات استخراج بطاقة التموين للمطلقين. ويعد مكتب التموين المسؤول عن مراجعة الأوراق المقدمة واعتمادها وحذف الزوجة وأبنائها من بطاقة الزوج وإرسالها إلى مركز الخدمة والشركة المسؤولة عن استخراج البطاقات الذكية، بعد إجراء التعديلات على نظام المعلومات وتعديل المقررات التموينية المقررة لبطاقة المطلق وبطاقة الزوجة المطلقة وإصدار رقم سرى جديد لبطاقة الزوجة وأبنائها المنضمين إلى حضانتها.

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