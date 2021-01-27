الأوقاف: توزيع 1640 زيًا أزهريًا بأربع محافظات

في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للسادة الأئمة، يسرنا أن نعلن عن توزيع الدفعة الرابعة عشرة من الزي الأزهري على السادة الأئمة المستحقين للزي الأزهري ، وعددهم ( 1640) إمامًا، وذلك بمحافظات : ( البحيرة– كفر الشيخ – الشرقية – سوهاج )، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (44307) زي أزهري ، ومازال التوزيع مستمرًا.

فعلى السادة الآتية أسماؤهم الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 2021/02/07م وحتى الخميس 2021/02/18م .

وبذلك تكون الوزارة قد انتهت من توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة (الزي الأول) ، وسنبدأ بإذن الله تعالى يوم الاثنين 22/ 02/ 2021م في توزيع الزي الثاني ، وعلى جميع المديريات التي انتهت من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة موافاتنا بالبيان المرسل إليها بهذا الشأن.

1ـ مديرية أوقاف البحيرة :

م الاسم المديرية تاريخ التوزيع

1. إبراهيم أحمد محمد حسنين البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

2. إبراهيم بسيونى سعد تركى البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

3. إبراهيم عبد الستار مصطفي علي البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

4. إبراهيم عبدالمنعم الشبينى البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

5. إبراهيم كمال محمد على البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

6. إبراهيم محمود إبراهيم السيد البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

7. أبو بكر محارب عوض عمر البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

8. أبو زيد جمعه أبو زيد علي البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

9. أحمد إبراهيم دسوقى أبو النور البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

10. أحمد الصاوى محمد عمر البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

11. أحمد توفيق عبدالمحسن البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

12. أحمد جمال محمد عوض البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

13. أحمد خميس رحيم إبراهيم البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

14. أحمد رمضان محمد عماره البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

15. أحمد سعد محمود القزاز البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

16. أحمد شعبان أحمد علوان البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

17. أحمد عبد البارئ عبد النبى حمزه البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

18. أحمد عبد الحكيم زين العابدين الديب البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

19. أحمد عبد الحليم دسوقى على البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

20. أحمد عبد الظاهر أحمد كساب البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

21. أحمد عبد اللطيف شعبان نمر البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

22. أحمد عبدالمجيد الشبينى البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

23. أحمد عبده أحمد أبوعلى البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

24. أحمد على أحمد منصور البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

25. أحمد على الشحات عبيد البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

26. أحمد قنعان قنديل البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

27. أحمد محمد حماده البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

28. أحمد محمد عبد الوهاب العليمى البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

29. أحمد محمد عبدالحميد العزازى البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

30. أحمد محمد عبدالخالق البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

31. أحمد محمد عليبة البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

32. أحمد محمد كامل قناوى البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

33. أحمد محمد محمد عبد العال البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

34. أحمد محمود أبو العز بيومي البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

35. أحمد محمود بدران البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

36. أحمد محمود محمد حسن البخشوان البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

37. أحمد مصطفى محمد محمد البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

38. أحمد أحمد محمود البنا البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

39. أحمد حمزة مبارك حمزة البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

40. أحمد شمخ محمد محمد البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

41. أحمد عبد السلام حلقها البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

42. أحمد عبد العزيز الطيب البحيرة الأحد 7 / 2 / 2021

43. أحمد عبد الغفار إبراهيم رسلان البحيرة الأحد 7 / 2 / 2021

44. أحمد عمر البنا البحيرة الأحد 7 / 2 / 2021

45. أحمد محمد إبراهيم شكر البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

46. أحمد محمد عبدالملك النشرتي البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

47. أحمد محمد عبده محمد عبد الرحيم البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

48. أحمد محمد على محمد عوض البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

49. أحمد محمد نصير سمك البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

50. أسامة أحمد محمد قطب الحجرى البحيرة الأحد 7/ 2/ 2021

51. أسامة عبد الحليم هنيدى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

52. أسامة عطية بهيتة البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

53. أسامة فهمى بسيونى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

54. أسامة أحمد للو البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

55. إسلام رمضان عيد على البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

56. إسلام كمال بدادة البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

57. إسلام محمد عبد المجيد عبد الله ناصر البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

58. إسلام أحمد سلامه السيد البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

59. إسماعيل إبراهيم محفوظ البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

60. إسماعيل أحمد إسماعيل حسين البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

61. إسماعيل أحمد محمد الحناوى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

62. إسماعيل خليل إسماعيل الخشن البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

63. إسماعيل شحاته محمد البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

64. إسماعيل شعبان عبد الرحمن البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

65. إسماعيل فتحى إسماعيل شحاته البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

66. إسماعيل كمال إسماعيل ناصر البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

67. إسماعيل محمد على سالم البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

68. أشرف فتحى عبد الجواد البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

69. أشرف عبدالله عطية راشد البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

70. اشرف محمد محمود حشيش البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

71. إكرامى السيد أحمد البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

72. أمين عبد المجيد مصطفى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

73. أنور عبد الفتاح عبد الغنى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

74. أنور محمد عبد الحميد العزازى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

75. أنور منصور حسين صالح البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

76. أنور حمد عبد الفتاح العرابي البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

77. أيمن السيد رزق سليم البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

78. أيمن عبد العاطى طاهر البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

79. أيمن قاسم إسماعيل مفتاح البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

80. أيمن محمد على رجب البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

81. بدران محمد محمود صالح البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

82. بشير أحمد نغميش البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

83. بكر عمر عبد المنعم محمد البيومى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

84. تامر عبد القادر جاب الله عبد القادر البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

85. ثروت أحمد محمود الحصاوي البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

86. ثروت على حسن سويف البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

87. جاب الله عوض جاب الله البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

88. جابر على حسن خير الله البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

89. جلال محمد كامل محمد عقدة البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

90. جلال منصور السيد داوود البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

91. جمال حمادة محمد مصطفى حجاج البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

92. جمعة حسن عبد النبى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

93. جمعة شعبان عبد الوهاب البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

94. جمعة عيد عبد المولى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

95. جمعة كامل عبد الغنى البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

96. جمعه عوض عبد العاطى عوض البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

97. جمعه كمال موسى عبد الرازق البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

98. جميل عبد المعز أحمد البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

99. جوده عبد الجواد قاسم عبد الجواد البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

100. حاتم فؤاد مزروع البحيرة الاثنين 8 / 2 / 2021

101. حامد عبد الحميد حامد منصور البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

102. حامد عبده محمود الشيخ البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

103. حامد محمد محمد مسلم البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

104. حسام إبراهيم قناوى حسب البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

105. حسام عبد الصمد عبد الله البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

106. حسن جلال عبد الواحد القزاز البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

107. حسن شحاته خليل الشامى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

108. حسن عبد المهيمن محفوظ البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

109. حسن على حجاج البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

110. حسن على عبد العزيز محمد البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

111. حسن على محمد الفقى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

112. حسن كامل عيسى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

113. حسن بكر عبدالهادى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

114. حسن إبراهيم حامد محمد البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

115. حسن جلال حسن شعت البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

116. حسين سعد حسين إبراهيم البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

117. حسين عبد الونيس حسين عرقوب البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

118. حمدى أبو الفتوح غازى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

119. حمدى جلال دسوقى إبراهيم الحميرى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

120. حمدى فاروق عبد الحميد البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

121. حمدى منصور قطب البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

122. حمدي محمد زيدان البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

123. حموده إبراهيم العقلى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

124. خالد عبد الرحمن إبراهيم عرجاوى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

125. خالد عبد الحميد عبد الغنى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

126. خالد عبد الرحمن إبراهيم البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

127. خالد عبد الستار عبد الجليل البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

128. خالد مصطفى عثمان نايل البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

129. خالد أحمد عبد الله عمار البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

130. خالد حسان جابر إسماعيل البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

131. خالد يحي عبد الصبور شاهين البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

132. خليل سعيد محمود سماطة البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

133. خليل عبد النبى إسماعيل البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

134. خميس الصابر أحمد على البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

135. خميس عبد المحسن عبد الحميد البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

136. خميس محمد سعد معازيق البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

137. خيرى شعبان مسعود البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

138. خيرى بسيونى عشرى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

139. راشد محمد حسين البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

140. رامى زغلول سلامة البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

141. رامي عبد الله السيد أحمد البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

142. ربيع عبد الجواد سالم البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

143. ربيع عوض مصطفى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

144. رجب أحمد محمد بسطاويسى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

145. رجب عبد العزيز محمود عنبر البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

146. رجب محمد محمد ندا البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

147. رجب مختار مبروك زيدان البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

148. رزق على عبد العاطى البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

149. رزق محمد إبراهيم خضر البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

150. رشدى محمد مصطفى محمد البحيرة الثلاثاء 9 / 2 / 2021

151. رضا أحمد هنيدى البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

152. رضا رمضان محمد حرب البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

153. رضا سعد إبراهيم الدرس البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

154. رضا محمد السيد حسين قرقر البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

155. رضا رمضان حمد خير الدين البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

156. رضا محروس عبده البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

157. رضا محمد عبدالملك النشرتي البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

158. رضوان على منصور يوسف البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

159. رمزى محمد عيسى عيسى البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

160. رمضان إبراهيم خلاش البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

161. رمضان بسيونى محمد الششتاوى البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

162. رمضان جمعة إبراهيم السقا البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

163. رمضان شحاته عبد القوى البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

164. رمضان عبد الخالق عبد الرحمن البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

165. رمضان عبد المنصف رمضان البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

166. رمضان عطية كامل البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

167. رمضان عبد الحكم عبد المقصود البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

168. سالم إسماعيل السيد محمد البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

169. سالم عبد العاطى عبد الهادئ الشافعى البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

170. سالم منصور محمد أبو الحسن البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

171. سامى مسعد إسماعيل سعيد البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

172. سامى حلمي يوسف محمود النجار البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

173. سامي عاشور محمد عبد الهادي البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

174. سعد إبراهيم عبد اللطيف شعبان نمر البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

175. سعد بلتاجى عبد السلام البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

176. سعد سعد عبد الحليم خليل البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

177. سعد سميح حراز البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

178. سعد عبد الرازق سيد برعى البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

179. سعد عبد السلام محمد على البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

180. سعد على توفيق علاء الدين البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

181. سعد عوض الشبكى معازيق البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

182. سعد محمد سعد عيسى البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

183. سعد مسعود سعد حسن أبو سعدة البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

184. سعد ممدوح الرشيدى البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

185. سعيد جمعة عبد السلام نعمة الله البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

186. سعيد رزق يوسف شحاته البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

187. سعيد سعيد أبو يوسف البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

188. سعيد شحاته رمضان سعد البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

189. سعيد عبد الغفار محمد عبد ربه البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

190. سعيد محمد عيسى البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

191. سعيد محمد محمد أحمد صدومة البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

192. سعيد أحمد مصطفى عبد الوهاب البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

193. سعيد زكى عبد الفضيل البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

194. سليمان خليل سليمان قطب البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

195. سليمان عطية عبد الجواد العبد البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

196. سمير السعيد فرج البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

197. سمير عيد على لاشين البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

198. السيد عبد الستار عنتر البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

199. السيد عبده محمد شعبان البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

200. السيد على محمود شحاته البحيرة الأربعاء 10 / 2 / 2021

201. السيد محمد حبلص البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

202. السيد محمد كيلانى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

203. السيد محمود عبدالونيس البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

204. الشحات السيد رمضان داوود البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

205. الشحات عيد محمود سيد أحمد البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

206. شعبان رزق رزق إبراهيم البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

207. شعبان سعد رمضان جويلى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

208. شعبان عبد المعطى حسن البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

209. شعبان محمد محمد أحمد البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

210. شعبان محمد محمد الشرنوبى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

211. شوقى ممدوح عبد الونيس البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

212. شوقى فتحى ربيع شورة البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

213. صابر صالح عريف عبد الكريم البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

214. الصافى سعد عبد الرحمن عبد الخالق البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

215. صالح عبد العزيز محمد عبد الله البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

216. صالح عبد العليم تاج الدين البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

217. صبحى على خليل بدر البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

218. صبحى على وهبه البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

219. صبحى عوض الشبكىمعازيق البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

220. صلاح السعيد الحسينى سليم البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

221. صلاح سعيد أحمد الزغارى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

222. صلاح محمود عبد الحميد خلاف البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

223. ضياء الحق أحمد علي عبد المقصود البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

224. ضيف شحاتة شرف البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

225. طاهر محمد خيرى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

226. طلعت سعد زكى جرامون البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

227. طه عبد المنعم رمضان البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

228. طه محمود عبدالقادر حشيش البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

229. عادل إبراهيم سلامه البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

230. عادل مصطفي محمد سرحان البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

231. عاصم عبد الفتاح الطويل البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

232. عاطف جابر عبد الصمد البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

233. عاطف الدسوقى طلبة عبد الواحد البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

234. عاطف محمد عبد المقصود الدستاوى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

235. عبد الحميد جمعة معوض رجب البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

236. عبد الرحمن ناجى عبد الحفيظ البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

237. عبد الستار فرج هاشم خميس البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

238. عبد العاطى عبد الكريم محمد عبد الكريم عويس البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

239. عبد العزيز أحمد محمود الحصاوى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

240. عبد العزيز خميس عبد العزيز البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

241. عبد العزيز ممدوح عبد العزيز البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

242. عبد العزيز منشاوى عبد الرازق البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

243. عبد الكريم محمد نجيب مرسى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

244. عبد اللاه سعيد قطب متولى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

245. عبد الله مصطفى محجوب بلتاجى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

246. عبد الله نوح شعبان خلف الله البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

247. عبد المنعم محمد محمد إبراهيم البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

248. عبد المنعم محمد منصور الفقى البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

249. عبد الجليل عبد الرحمن عبد الجليل البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

250. عبد الحليم عبد العزيز عطية البحيرة الخميس 11 / 2 / 2021

251. عبد الحميد أحمد محمود البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

252. عبد الحميد محمد عيسى البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

253. عبد الحميد كامل سيد أحمد البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

254. عبد الخالق محمد عبد الخالق البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

255. عبد الشافى عبد العليم عبد الحليم أبو سعيفة البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

256. عبد العظيم عبد المنعم عبد العظيم السماك البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

257. عبد الفتاح حسن عبد العاطى البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

258. عبد المقصود مبروك عبد المقصود البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

259. عبد الهادى إسماعيل الشريف البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

260. عبده عبد القادر عبد الجليل البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

261. عثمان محمد شامخ عوض البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

262. العربى عيد محمد موسى البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

263. عزت بسيونى عوض البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

264. عسران جابر عبد ربه شهاب البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

265. عصام حامد الكباريتى البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

266. عصام محمد تكتك البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

267. عصام محمود عبد السلام الغنام البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

268. علاء شحاته حامد سليمان البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

269. علاء قاسم رشاد البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

270. علاء محمد المسلمانى البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

271. علاء محمود محمد السيد دراز البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

272. علاء إبراهيم محمد السباعي البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

273. علاء حسن أحمد الشيخ البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

274. على إسماعيل إسماعيل ندا البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

275. على عبد المحسن على عطية البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

276. على كامل عبد المعطى خليف البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

277. على محمد مصطفى عبدالله البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

278. على مسعود حسن عبد العاطى البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

279. علي خيري عبد الجواد الهابط البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

280. عماد جاد محمد حسن البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

281. عماد صلاح عبد الحميد بدر البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

282. عماد عبد الخالق السيد الكلاف البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

283. عماد عبد الفتاح أيوب البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

284. عماد عبد الواحد خليل حماده البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

285. عماد على محمد الشريف البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

286. عمر رمضان أحمد عبد المطلب البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

287. عمر شحاتة محمد عبد الجواد البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

288. عمر عبد الله عيد محمود البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

289. عمرو محمد عبد المطلب عبد الحليم البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

290. عمرو يسرى محمد السيد الا نصاري البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

291. عوض رمضان حمد خير الدين البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

292. عيد رجب إدريس إسماعيل البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

293. عيد صبحى عبد الله عثمان البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

294. عيد عبد الحميد أحمد مصطفي البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

295. عيد فايز عبيد عبد الرحمن البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

296. عيد محمد عبد الرحيم حسن البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

297. عيد ياسين عبد الرازق السهرجتى البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

298. فاضل حماد محمد على سعد البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

299. فايز عبده على زيدان البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

300. فتحى عبدالكريم حسن شعبان البحيرة الأحد 14 / 2 / 2021

301. فراج أبوعجيلة محمود البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

302. فرج إبراهيم فرج عبد القادر البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

303. فرج عبد السيد جاب الله البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

304. فرج عبد الفتاح فرج البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

305. فرج عبد المالك مسعود البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

306. فرج عوض مبارك حميده البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

307. فرج محمد على عاشور البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

308. فرج محمود عبد الرحمن البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

309. فرحات مسعود على البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

310. فرحان شحاتة محمد البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

311. فؤاد محمود فؤاد البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

312. فوزى محمد شمس الدين البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

313. فوزى مصطفى كمال قنديل. البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

314. قنديل عز قنديل البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

315. كارم محمود محمد سالم البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

316. كامل أنور عبد الحليم محمد البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

317. كرم إبراهيم محمد الجيزاوى البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

318. كمال مصطفى عبد الفتاح البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

319. كمال نعيم نصار البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

320. ماهر صلاح محمد سليمان البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

321. ماهر عبد الله عبد السيد البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

322. ماهر حامد السيد سليمان البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

323. ماهر عبد العزيز عبد الحميد البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

324. مبروك عبد الونيس محمد البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

325. مدحت محمد الشحات عبيد البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

326. مجدى عبد اللطيف عبد العزيز على البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

327. محروس محمد سعيد خليل البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

328. محسن الصافى عبد الصادق سليمان البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

329. محسن أبو زيد عبد الجيد البطران البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

330. محسن أحمد محمود حشيش البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

331. محمد إبراهيم أبو سالم البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

332. محمد احد محمود غازى البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

333. محمد أحمد السيد السمرى البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

334. محمد أحمد العواد البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

335. محمد أحمد بسيونى الطباخ البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

336. محمد أحمد سعد حمدين البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

337. محمد أحمد عبد العزيز شهاب البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

338. محمد أحمد عبد اللطيف البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

339. محمد السنوسى على داوود البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

340. محمد السيد نصر زعير البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

341. محمد بسيونى محمود كمونة البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

342. محمد حافظ العبد البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

343. محمد حجازي محمد إبراهيم البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

344. محمد حسن جاب الله البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

345. محمد رجب حسن عرقوب البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

346. محمد رجب محمد زكى على البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

347. محمد رزق عبد الغفار عجور البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

348. محمد رشدي موسى البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

349. محمد رضوان عبد الرحمن البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

350. محمد زكى طايل زعيتر البحيرة الاثنين 15 / 2 / 2021

351. محمد سعد السيد رزق البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

352. محمد سعد عبد الجواد القويعى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

353. محمد سعد عطيه البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

354. محمد سعيد سليم طه البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

355. محمد شعبان أبو شاهين البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

356. محمد شعبان الغفير البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

357. محمد شعبان عبد الوهاب البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

358. محمد صبحى حامد نافع البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

359. محمد صلاح محمد شكر البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

360. محمد طاهر أبو العينين البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

361. محمد طاهر عبد القوى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

362. محمد عبد الرحمن سعد دسوقى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

363. محمد عبد السلام حسن سالم البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

364. محمد عبد السلام حنفي الحلبي البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

365. محمد عبد العزيز عبد الرازق شتا البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

366. محمد عبد الفتاح الحسينى الخولى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

367. محمد عبد النبي محمد سطياية البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

368. محمد عبد الونيس محمد عبد الجليل البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

369. محمد عبدا لعاطى محمد على البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

370. محمد عبد الرازق عبد السلام البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

371. محمد عبد الستار هنداوى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

372. محمد عبد النبى محمد الطملاوى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

373. محمد عطا يوسف علام البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

374. محمد عطيه بهيته البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

375. محمد على أحمد هواش البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

376. محمد على دسوقى حديفة البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

377. محمد على عثمان على عثمان البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

378. محمد فاروق محمد أبودنيا البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

379. محمد فتحى عبد المقصود البسومى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

380. محمد محمد إبراهيم حمدين البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

381. محمد محمد عبد الله مرعى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

382. محمد محمد على العطار البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

383. محمد محمدعلى إسماعيل البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

384. محمد محمود محمد خليف البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

385. محمد مصطفى عبد الغنى المناخلى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

386. محمد منصور عبد العزيز حامد البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

387. محمد وجيه محمد مرشدى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

388. محمد يحيى محمد سليم كرم البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

389. محمد يسرى محمد أحمد الشيخ البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

390. محمد إبراهيم أحمد خلف الله البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

391. محمد حسين عبد القادر بخاتي البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

392. محمد راجح النجار البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

393. محمد شمس الدين أحمد البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

394. محمد صادق عبد المجيد شاهين البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

395. محمد صقر محمد على نصر البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

396. محمد عبد العظيم عبد النبي قزعه البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

397. محمد عبد الفتاح عبد الكريم البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

398. محمد عبد القادر عبد الرحيم إسماعيل البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

399. محمد على عبد السلام سليمان البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

400. محمد محمد مسعود السودانى البحيرة الثلاثاء 16 / 2 / 2021

401. محمد محمود الصادق إبراهيم البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

402. محمود أحمد محمد إسماعيل البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

403. محمود أحمد محمد قطب البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

404. محمود حمدى جمعة عيسى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

405. محمود رضوان أحمد حسنين البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

406. محمود سعد على حامد الفقى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

407. محمود سعد موسى درويش البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

408. محمود شحاته السيد النعمانى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

409. محمود عبد الحميد الجنيدى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

410. محمود عبد الرحمن على أبو ريشة البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

411. محمود عبد الحميد محمد حنتيرة البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

412. محمود عبد اللطيف إبراهيم البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

413. محمود مصطفى حبيب البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

414. محمود يوسف أحمد مصطفى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

415. محمود محمد محمد هيكل البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

416. مختار أحمد رياض عمارة البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

417. مسعد السنوسى على داوود البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

418. مسعد خليل سليمان قطب البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

419. مسعود محمد عبد الغنى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

420. مصطفى أحمد عبد السميع شرف الدين البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

421. مصطفى رمضان رزق البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

422. مصطفى سالم سعد على البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

423. مصطفى سعد يوسف السيد البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

424. مصطفى سعيد محمد إبراهيم البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

425. مصطفى محمد خميس مصطفى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

426. مصطفى مصطفى عبد الفتاح المرلى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

427. مصطفى عبد العظيم عبدالنبى قزعة البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

428. مصطفى محمد مصطفى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

429. مصطفى محمود السيد عيسي البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

430. معاذ عبد الغنى الشبينى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

431. ممدوح محمد محمود سعيد البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

432. منتصر محمد إبراهيم الدخاخنى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

433. منصور إسماعيل هنداوى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

434. منصور عطية عبد الله البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

435. موسى حسن موسى البربرى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

436. موفق أحمد خليل شيخ روحه البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

437. نادر لملوم على البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

438. ناصر بدر هنيدى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

439. ناصف سعيد عبد الرحمن البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

440. النبوى سعد زغلول البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

441. نصر السيد حسن الخولى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

442. نصر شيبة عبد الرحيم البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

443. نصر عبد الله رجب السيد البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

444. نصر مرزوق محمد غراب البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

445. نعيم عبد العزيز نعيم عابد البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

446. نوح عوض أبو بكر البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

447. نوح عبده محمد الصيفى البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

448. نور الدين عبد المجيد إبراهيم البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

449. هانى عبد الحميد بدير البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

450. هاني رجب شحاته أبو شنب البحيرة الأربعاء 17 / 2 / 2021

451. هشام عبد الحميد عبد المجيد عبد المجيد البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

452. هشام محمد علي الأسيوطي البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

453. هليل مرسى عبد الله البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

454. هيثم مندى القط البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

455. واصف سعد رمضان جويلى البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

456. وائل جمال مسعود البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

457. وحيد رمضان يوسف التراس البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

458. وحيد عرابى محمد محمود فواز البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

459. وسام عبد الوهاب حسن القط البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

460. وليد على الأخرس البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

461. وليد على محمود البنا البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

462. وليد محمود إبراهيم البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

463. ياسر أنور عيد عبد الحميد البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

464. ياسر عبد العا طى السيد محمد البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

465. ياسر عبد النبى عبد العال البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

466. ياسر محمد الشبينى البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

467. ياسر عمر عثمان محمد البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

468. يحيى سعيد فهيم قطب فريج البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

469. يحيى طه محمد طه البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

470. يسرى على نوح حراز البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

471. يسرى جابر محمد قطب البحيرة الخميس 18 / 2 / 2021

2ـ مديرية أوقاف كفر الشيخ :

م الاسم المديرية تاريخ التوزيع

1. إبراهيم عبد العزيز بيصار كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

2. ابر اهيم عوض محمد عسل كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

3. إبراهيم إبراهيم حسن السويعي كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

4. إبراهيم أحمد السيد على كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

5. إبراهيم أحمد محمد الكومى كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

6. إبراهيم السعيد أحمد على كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

7. إبراهيم السيد محمد مجاهد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

8. إبراهيم الشحات عبد الرحمن المطرى كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

9. إبراهيم سيد أحمد عرجاوى كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

10. إبراهيم على عطية السيد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

11. إبراهيم عيسى عبد الله عيسى كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

12. إبراهيم محمد إبراهيم مرشدي كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

13. إبراهيم محمد السيد الشحات كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

14. أبو السعود محمد على أبو عيانة كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

15. أبو العينين السيد أبو العينين السيد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

16. أحمد إسماعيل على كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

17. أحمد السعيد أحمد موسى نصير كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

18. أحمد السيد أحمد بدير زينة كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

19. أحمد جمال محمد محمد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

20. أحمد ربيع يوسف إبراهيم كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

21. أحمد رفعت محمد غباشى كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

22. أحمد رمزي عبد الحميد النجار كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

23. أحمد سعد مغربي محمد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

24. أحمد سعيد إبراهيم محمد أبو المجد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

25. أحمد عبد اللاه عبد الحميد علي كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

26. أحمد عبد المقصود أحمد الشرقاوى كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

27. أحمد عبد المقصود محمد إسماعيل كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

28. أحمد عزت إبراهيم كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

29. أحمد فهمي السيد علي كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

30. أحمد مجدى قطب عبد الرؤف كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

31. أحمد محمد إبراهيم محمد يوسف كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

32. أحمد محمد سلام كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

33. أحمد محمد محمود محمد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

34. أحمد محمد نبيل أحمد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

35. أحمد نبيه عبد الستار أحمد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

36. أسامة أحمد إبراهيم النجار كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

37. أسامة حمادة عبد القادر حمادة كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

38. أسامة عبد القادر مصطفى باز كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

39. أسامة محمد على رمضان كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

40. إسماعيل عبد العزيز أبو زيد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

41. إسماعيل محمد عبد الوهاب بكر كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

42. إسماعيل محمود محمد إبراهيم كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

43. اشرف عبد النبى عبده أبو سعدة كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

44. اشرف محمد إسماعيل علي كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

45. اشرف محمد توفيق عفيفي كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

46. أيمن إسماعيل إبراهيم عبد الوهاب كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

47. باهى أحمد عبدا لرحمن زيد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

48. بشير إبراهيم السيد على كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

49. بلال سعيد إبراهيم أبو المجد كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

50. بهجت محمد قطب سلامة كفر الشيخ الأحد 7/ 2/ 2021

51. بيلى محمد بيلى السماحى كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

52. تامر عبد المنعم محمد يوسف كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

53. تامر مجدى المغازى محمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

54. تامر محمد رزق عبد الله كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

55. ثائر النياظى يونس على كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

56. جاب الله المعداوي جاب الله كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

57. جلال محمد عبد المقصود كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

58. جمال عبد العزيز محمد حامد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

59. جمال غازي عبد النبي محمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

60. جمال محمد جمال سيف حماد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

61. جمعة حامد الحمادي المتولي كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

62. جمعة محمد على زهرة كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

63. جمعة محمد محمد محمود كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

64. جوده عبد الفتاح النادى كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

65. حاتم إسماعيل محمد السيد عسل كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

66. حامد بسيونى حامد محمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

67. حسام الدين العلى كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

68. حسن الشبراوي أحمد حسن كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

69. حسين رجب عبد الفتاح الجوهرى كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

70. حمادة عبد القوى بهنسى كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

71. حماده عطية عماره إبراهيم كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

72. حماده محمود محمد أحمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

73. حمدي عبد الفتاح أحمد كيناني كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

74. خالد عبد الحليم إسماعيل عاشور كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

75. خالد على أحمد على كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

76. خطيب محمد السيد حسن كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

77. خليل السيد خليل المحاربي كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

78. خميس فتحى عبد الحميد على كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

79. خيرى أحمد السيد عبد العال كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

80. الدسوقى إسماعيل محمد المنسى كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

81. راضى السيد السيد أحمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

82. راضي عبد الله مرسى قطب كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

83. رأفت عبد العاطي حسن أحمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

84. ربيع جمعة زكريا حمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

85. ربيع مصطفى محمد مصطفى كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

86. رشاد أبو القاسم على قنديل كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

87. رشاد السيد رشاد سالم كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

88. رضا عبد القادر عبد القادر أحمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

89. رضا محمد محمد فيود كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

90. رضا منصور مصطفى زيدان كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

91. رفيق إبراهيم عبد اللطيف محمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

92. ريحان يوسف أحمد زايد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

93. زغلول مرسى سرور أحمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

94. سالم عبد العزيز حسين كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

95. سامح عوض عبد الجواد محمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

96. سامى السعيد محمد إبراهيم كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

97. سامى عابدين حسين محمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

98. سامى غازى محمود عبد الحافظ كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

99. سعد أبو اليزيد محمد شهاب كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

100. سعد زغلول عطية أحمد كفر الشيخ الاثنين 8 / 2 / 2021

101. سعد شوقى عبد النبى محمد كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

102. سعد محمد شبور كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

103. سعد محمد عطا الله عطا الله كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

104. السعيد محمد حسين أحمد كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

105. سليمان إبراهيم الدسوقى سليمان كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

106. سليمان محمد على حسن كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

107. سمير أحمد عبد العزيز كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

108. سمير السيد جابر كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

109. سمير شعبان علي عطا الله كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

110. سمير عبد المالك أحمد القلعى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

111. سيد أحمد رزق سيد أحمد محمد كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

112. السيد حسن السيد حسن كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

113. السيد رجب السيد حسن كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

114. السيد عبد الرحيم محمد كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

115. السيد عبد الرازق عبد الحليم البرعى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

116. السيد عبده عبد العاطى عبد العال كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

117. السيد فتحي عبد العليم سعد كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

118. السيد فهمي محمد عامر كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

119. السيد محمد إسماعيل سليمان كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

120. السيد محمد السيد أحمد الروينى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

121. السيد محمد دراز كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

122. السيد سعد السيد السيد كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

123. شتا أبو الفتوح إبراهيم إسماعيل كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

124. شريف عبد السيد هارون كواسة كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

125. شعبان أمين أحمد شمس الدين كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

126. شعبان عبد الحميد السيد إبراهيم كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

127. شعبان على محمد فخر الدين كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

128. شعبان محمد عيسى الجداوى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

129. شعبان محمود محمد رزق كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

130. شعبان ممدوح رمضان موسي كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

131. الشناوي محمد رمضان هلال كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

132. الشوادفي أحمد محمد حسانين كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

133. صبحى محمود على محمود كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

134. صبحى معوض محمد أحمد كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

135. صبحي أمين يوسف زيان كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

136. صبرى السعيد إبراهيم خليفة كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

137. صبرى جمعة أحمد العيسوى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

138. صفوت محمد عطية السباعى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

139. طارق حلمى أحمد محمد كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

140. طاهر محمد على حسن كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

141. طه عوض أحمد محمد النويشى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

142. عادل شحاتة محمد شحاتة كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

143. عاطف أحمد السيد عاصى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

144. عباس محمد مصطفى عبد الله كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

145. عبد السلام قطب أحمد قطب كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

146. عبد العزيز محمد عبد العزيز كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

147. عبد العزيز يوسف فتحي مصطفى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

148. عبد المعطى عبده مجاهد كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

149. عبد الوهاب جمال الدين عبد الوهاب كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

150. عبدا لحميد محمد السندويلى كفر الشيخ الثلاثاء 9 / 2 / 2021

151. عبدا لحى عبدا لموجود الحصرى كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

152. عبد الباسط فتحى مصطفى كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

153. عبد الحميد يوسف عبد الحميد الغنام كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

154. عبد الخالق أحمد عبد الخالق فريج كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

155. عبد الرازق عبد الرازق حلمي عبد الرازق كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

156. عبد السلام مسعد عبد السلام زيدان كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

157. عبد السلام يونس عبد السلام أحمد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

158. عبد العزيز إبراهيم غنيم كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

159. عبد العزيز عبد الغفار عبد العزيز كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

160. عبد العزيز محمد محمد عبد الله عيد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

161. عبد العظيم السيد عبد العظيم ذكري كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

162. عبد الغنى عبد الفتاح عبد الغنى داوود كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

163. عبد الفتاح عبد الرحمن مصطفي كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

164. عبد الفتاح غازي سعد الحبشي كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

165. عبد الفتاح كمال عبده محمد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

166. عبد اللطيف دسوقي عبد العزيز دسوقي كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

167. عبد الله إبراهيم حسن عبد الله كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

168. عبد الله السيد إبراهيم الماوي كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

169. عبد المحسن عبد الجليل حامد ترك كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

170. عبد المنعم فتحي محمد يوسف كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

171. عبد الناصر عبد المنصف عبد الدايم النجار كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

172. عبد الناصر محمد محمود غنيم كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

173. عبد الوهاب رجب محمد بسيونى كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

174. عبدربه المتولى عبدربه كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

175. عبده فتوح عبده حسين منصور كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

176. عزيز حسن حسن المنصوري كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

177. عطا محمد عطا بسيونى كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

178. عطية السيد محمد سعيد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

179. عطية ماهر عطية نصر كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

180. علاء إسماعيل أحمد الشال كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

181. علاء فوزي عبيده محمد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

182. علاء محمد أحمد محمد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

183. علام عبد الفتاح علام محمود كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

184. على عبد الواحد على عبد الواحد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

185. على عبد الحى الوردانى عبد الحى كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

186. على عبد المطلب سعد الحمادى كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

187. على على عشماوى كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

188. على عنتر محمد الحمادى كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

189. على محمد محمد أحمد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

190. على محمد مصطفى على ناصر كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

191. على يحي السيد عبدربه كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

192. علي عبد القادر عبد القادر زايد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

193. علي فهمي محمد عيسوي القصاص كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

194. عماد الدين محمد خباطة كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

195. عماد الصادق عبده عطية كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

196. عماد سعد حامد سليمان كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

197. عماد علي إبراهيم قطب كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

198. عماد محمد بلتاجى جاويش كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

199. عماد محمد حمدى الحسينى كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

200. عمر غريب الدسوقى أحمد كفر الشيخ الأربعاء 10 / 2 / 2021

201. عمر ناصر عمر إسماعيل كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

202. عوض على محمد أبو زيد كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

203. عيد حسين عيد حسين كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

204. عيد رزق كمال محمد كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

205. عيد محمد السيد حجازى كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

206. عيد محمد عبد اللطيف مصطفى كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

207. غازى أحمد محمد منصور كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

208. غازى محمد عبد الحميد غازى كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

209. فتح الله عبد الحميد مصطفي كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

210. فرج عبد العزيز الحسيني فرج كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

211. فريج أحمد فريج عسل كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

212. فريد محمد شوقى حسن محمد كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

213. فكرى عبد العزيز محرم كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

214. فوزى عبد المنعم مصطفى محمد القاضى كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

215. فوزى فتح الله أحمد الشرقاوى كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

216. فيصل محمد أحمد على خضر كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

217. قدرى هلال محمد العزقه كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

218. قدري عبد الكريم محمد عبد الغفار كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

219. كامل صبرى حسن الزيات كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

220. كريم أحمد عبد الدايم على كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

221. كمال عبد المحسن محمد رزق كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

222. كمال كمال محمد رضوان كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

223. كمال كمال محمد طايل كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

224. لطفى إبراهيم إبراهيم كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

225. ماجد عبد الكريم عبد الحميد فرج كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

226. ماهر محمد يوسف سلامه كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

227. مبروك رمضان شحاتة كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

228. مبروك محمد إبراهيم علي كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

229. مجدى محمد أحمد ربيع كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

230. مجدي فوزي محمد عبد الله كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

231. محروس حموده محمد يوسف كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

232. محفوظ إبراهيم السيد مندور كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

233. محمد العبد محمد أحمد كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

234. محمد عبد الفتاح أبو المكارم كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

235. محمد إبراهيم إسماعيل السيد كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

236. محمد إبراهيم محمد الفقى كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

237. محمد إبراهيم محمد محمدخليل كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

238. محمد إبراهيم محمود السلامونى كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

239. محمد أبو المكارم عبد الرازق العو كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

240. محمد أبو السعود محمد نصر الدين السخاوي كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

241. محمد أحمد أحمد عبد العال كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

242. محمد أحمد بدر كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

243. محمد أحمد محمد الهنداوي كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

244. محمد إسماعيل مدبولي السيد كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

245. محمد الأنصاري عبد الحليم ندير كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

246. محمد السعيد الغريب البيلى كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

247. محمد السعيد محمد عبد العال كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

248. محمد السيد إبراهيم أحمد كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

249. محمد السيد أبو النجاه أبو إبراهيم كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

250. محمد السيد محمد بسيوني كفر الشيخ الخميس 11 / 2 / 2021

251. محمد السيد محمد داود كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

252. محمد السيد مسعد أحمد فرحات كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

253. محمد الشرقاوي السيد موسي كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

254. محمد الصاوى قنديل الصاوى كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

255. محمد بدوى على إسماعيل كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

256. محمد بغدادي مندور بغدادي كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

257. محمد بلتاجى محمد خلف كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

258. محمد حسن محمد جاد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

259. محمد حسين إسماعيل عبد الحليم كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

260. محمد حماده متولى القوني كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

261. محمد حمودة محمد عاشور كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

262. محمد راشد عبد ربه محمد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

263. محمد رجب عيسوي محمد شنب كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

264. محمد رجب محمد أحمد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

265. محمد رشدى إبراهيم عبد الله كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

266. محمد رفعت محمد الشناوى كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

267. محمد سالم أحمد الكنانى كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

268. محمد سعد السيد على كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

269. محمد سعد المغازى محمد أبو سعده كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

270. محمد سعد حسن السيد أبو خوات كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

271. محمد سعد فوزى محمد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

272. محمد شحاتة محمد إسماعيل كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

273. محمد شحاته مصطفى المهدى كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

274. محمد شفيق رمضان أبو العنين كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

275. محمد طه سعد وفا كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

276. محمد عامر عبده على كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

277. محمد عباس محمد إبراهيم كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

278. محمد عبد السلام أبو زيد على كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

279. محمد عبد الصمد عبد الفتاح إبراهيم باز كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

280. محمد عبد العظيم السيد إبراهيم كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

281. محمد عبد الفضيل إبراهيم كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

282. محمد عبد الكريم محمد عبد الحافظ كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

283. محمد عبد الله عبد الكريم كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

284. محمد عبد الله محمد عبد الله كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

285. محمد عبد المولى عبد الحميد مشعل كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

286. محمد عبد الواحد على كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

287. محمد عبد الباقي حسن محمد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

288. محمد عبد الحي عبد الفتاح متولي كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

289. محمد عبد الرحمن مرضى عبد العال كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

290. محمد عبد العزيز إبراهيم موسى كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

291. محمد عبد العظيم عبد القادر عبد الرحيم كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

292. محمد عبد الغفار عمارة أحمد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

293. محمد عبد الفتاح محمد موسى كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

294. محمد عبد اللطيف رزق محمد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

295. محمد عبد المولى عبد الفتاح محمد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

296. محمد عصران السيد درويش كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

297. محمد عقل سلام سلامة كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

298. محمد على السيد عيسى كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

299. محمد على حسن عبد الجواد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

300. محمد على عبد الحميد سعد كفر الشيخ الأحد 14 / 2 / 2021

301. محمد على محمد على محمد عبده كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

302. محمد على محمد قنديل البحيرى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

303. محمد علي عبد الستار رماح كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

304. محمد عيسى عيسى عبده كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

305. محمد فاروق زيدان على كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

306. محمد فتح الله إبراهيم مصطفى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

307. محمد فتحى محمد يوسف كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

308. محمد كرم سالمان محمد كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

309. محمد كمال أحمد سلامة كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

310. محمد كمال محمد على عوض كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

311. محمد محمد جاد الماوى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

312. محمد محمد صلاح عبد العظيم سالم كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

313. محمد محمد عبد اللطيف مصطفى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

314. محمد محمد عيسى شحاتة كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

315. محمد محمود على أبو زعيمة كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

316. محمد محمود محمد الخزامى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

317. محمد محمود محمد سالم كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

318. محمد مرشدى عبد العاطى إسماعيل كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

319. محمد مصطفى رجب عطا الله كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

320. محمد مصطفى على محمد عامر كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

321. محمد مصطفي النبوي محمد أبو العزم كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

322. محمد موسى عبد الرحمن جاويش كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

323. محمد وردانى يونس محمد الزيات كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

324. محمد يحي صابر نجم كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

325. محمد يوسف عبد الحميد الغنام كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

326. محمد يوسف مغازى محمد كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

327. محمد يونس على يونس كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

328. محمد السعيد محمد مطاوع كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

329. محمد السيد خضرجى عبد الكريم كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

330. محمد محمود غنيم كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

331. محمود المغازى أحمد المغازى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

332. محمود حسن محمد سلامه كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

333. محمود رزق السيد العجمى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

334. محمود محمد إبراهيم محمد يوسف كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

335. محمود محمد أبو شعيشع كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

336. محمود محمد صادق محمد كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

337. محمود محمد عبد اللطيف السيد كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

338. محمود محمد محمد عبد ربه كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

339. محمود مسعد إبراهيم الزيات كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

340. محمود هنداوى السيد الشافعى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

341. مدحت سعد محمد زين الدين كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

342. المرسى فتحى اليمانى البسطويسى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

343. مرشدي صلاح الدين القلشانى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

344. مسعد يوسف فتحى مصطفى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

345. مسعد عطية عبد السلام الخولى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

346. مسعود عبد الله عبد العا ل القاضى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

347. مسلم محمد إبراهيم مسلم ياسين كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

348. مصطفى أحمد رشوان الصعيدى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

349. مصطفى حسب الله سعد حسب الله كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

350. مصطفى رمضان عبد المعطى كفر الشيخ الاثنين 15 / 2 / 2021

351. مصطفى شكرى فتح الله كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

352. مصطفى عبد السميع عبد الواحد أبو سعده كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

353. مصطفى عبد الكريم أبو النجاه رزق كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

354. مصطفى عبد المنعم مصطفى القاضى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

355. مصطفى عبدا لحميد زلهف كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

356. مصطفى عبد المقصود سليمان كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

357. مصطفى محمد السيد أبو شعيشع كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

358. مصطفى محمد على إبراهيم كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

359. مصطفى محمد مصطفى عبد الله كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

360. مصطفى محمود طه السيد كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

361. مصطفي سعد أحمد محمد عامر كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

362. مصطفي عبد الله عبد السلام عقل كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

363. منير أبو الفتوح عبد العاطى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

364. منير ثروت عبد السلام السيد كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

365. مهدى إبراهيم إبراهيم حجازى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

366. مهدى محمد أحمد الجوهرى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

367. مؤمن حسنى يوسف عيسى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

368. ناجح عبد العزيز وفا إبراهيم عبده كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

369. نادر مختار السيد الفرجاني كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

370. ناصف أحمد بدر كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

371. نبيل عبد الدايم عبد المنعم القصاص كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

372. نشأت محمد محمود غزاله كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

373. نور الدين محمود عبد الرازق كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

374. هاشم إبراهيم محمد كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

375. هاشم حمدى محمد محمود حسانين كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

376. هاشم رمضان على رزق كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

377. هانى السيد السيد متولى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

378. هانى على البيلى عبد الله كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

379. هانى كمال محمد عبد النبى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

380. هانى محمد السيد حسن كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

381. هاني أحمد محمد السيد كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

382. هاني رمضان علي رمضان كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

383. هشام السعيد أحمد إبراهيم كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

384. هشام حموده كامل على الشال كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

385. هشام رجب رمضان كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

386. هيثم عوض السيد محمد كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

387. هيثم محمد أحمد البشبيشي كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

388. وائل أبو الفتح على محمد يوسف كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

389. وائل بهجات قطب سلامة كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

390. وائل حسن عبد العزيز أحمد كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

391. وائل على محمد موسى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

392. وجدى محمد عبد الرحيم كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

393. وجيه عبد المولى عبد الحميد بسيونى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

394. وفا شحاته على مصطفى البربرى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

395. وليد إبراهيم البيلى حسين كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

396. وليد أبو شعيشع محمد أبو شعيشع كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

397. وليد عبد الحى دسوقى البحيرى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

398. وليد محمد على على حسن كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

399. ياسر الشربينى أحمد العطافى كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

400. ياسر حسين إبراهيم صالح كفر الشيخ الثلاثاء 16 / 2 / 2021

401. ياسر شعبان محمد خطاب كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

402. ياسر صلاح على السيد كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

403. ياسر عبد العزيز بسيونى مشعل كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

404. ياسر محمد المسماري كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

405. ياسر محمد شحاته أحمد كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

406. ياسر محمد عبد الهادى الدياسطى كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

407. ياسر محمد محمد يوسف كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

408. ياسر محمود السيد طلحة كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

409. يسرى إسماعيل محمود إسماعيل كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

410. يسرى عبد العظيم صابر نجم كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

411. يسري عبد العاطي أحمد أبو العنين كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

412. يوسف حسب الله يوسف كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

413. يوسف سعد بيومى إبراهيم كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

414. يوسف محمد أبو السعود أحمد يوسف كفر الشيخ الأربعاء 17 / 2 / 2021

3ـ مديرية أوقاف الشرقية :

م الاسم المديرية تاريخ التوزيع

1. أحمد عبد السميع أحمد محمد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

2. أحمد محمد أحمد عبدالرحيم الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

3. أحمد محمد محمد محمد حسن الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

4. أحمد محمد مصباح أحمد نصر الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

5. اسامه سعيد على حسن الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

6. تامر أحمد الحفناوى الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

7. جمعة أحمد جمعة غنيم الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

8. جمعه محمد محمد شحاته الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

9. حاتم إبراهيم كامل الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

10. حامد أحمد يوسف الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

11. حامد محمد محمود على الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

12. حسام السعيد محمد عنيمة الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

13. حسام جمال بدر محمد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

14. حسام سعيد محمد امام الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

15. حسني أحمد أحمد محمد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

16. حسين عبد السلام إبراهيم الفايع الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

17. خالد إبراهيم هندواى الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

18. خالد أحمد محيسن على الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

19. رضا حسين على حسين الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

20. رضا عبده السيد عمر الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

21. سامح عبدالله محمد محمد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

22. سامح محمد سعد على سعد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

23. سامى السيد سلامه سالم الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

24. سامى محمد عبد المنعم السيد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

25. سعد أحمد على خفاجى الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

26. سعيد بدوى أحمد محمد العنتيل الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

27. سعيد عبدالعزيز إبراهيم حفناوي الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

28. سعيد على محمود علي الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

29. سعيد محمد أحمد أبوزيد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

30. سعيد محمد حسن على الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

31. سعيد محمد سلامة سليمان الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

32. سعيد محمد عبد العظيم عطا الله الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

33. سعيد محمد على عطيه الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

34. سعيد محمد محمد الصادق الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

35. سعيد محمد محمد سليمان الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

36. سعيد مكاوى إبراهيم محمد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

37. سلامه حسن أحمد سالم الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

38. سليمان السيد محمد عبدالله الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

39. سمير عطيه السيدأحمد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

40. سمير محمد أبوالعاص عبدالله الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

41. سمير محمد عبدالمقصود خليل الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

42. السيد عبد العزيز محمد خليل الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

43. السيد عبدالله علي حسن الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

44. السيد عطيه عبدالرازق الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

45. السيد عطيه محمد الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

46. السيد محمد الدمرداش الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

47. السيد محمد السيد محمد نصر الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

48. السيد محمد حسانين الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

49. السيد محمد عطيه الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

50. السيد محمد فتوح جاب الله الشرقية الأحد 7 / 2 / 2021

51. السيد محمد منصور السيد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

52. السيد منصور عبد الرحمن درويش الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

53. الشحات أبوالفتوح سعيد فرحات الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

54. شحاته السيدأحمد حسانين الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

55. شحاته حسن شحاته عطيه الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

56. شحاته محمد أحمد شحاته الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

57. شريف محمد النجدى حسن الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

58. شعبان السيد على يوسف الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

59. شعبان محمد الصغير أحمد على الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

60. شفيق محمد فريد سيدأحمد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

61. شكرى حمدى على شرف الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

62. شوقى عبدالحق السيد أحمد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

63. صالح رياض عطيه محمد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

64. صالح عبدالعال الديداموني الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

65. صبرى محمد صبرى السيد الشهيدي الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

66. صقر محمد امين صقر الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

67. صلاح أحمد السيد أحمد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

68. صلاح أحمد عبد العال محمد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

69. صلاح الدين عبد الغنى محرز عبد الغنى الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

70. صلاح السيد محمد بكري الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

71. صلاح الشبراوى أحمد محمد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

72. صلاح طه السيد إبراهيم الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

73. صلاح فتح الله السيد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

74. صلاح محمد السيد سلامه الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

75. ضياء الدين محمد السيد عشماوي الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

76. طارق أحمد محمد طه الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

77. طارق رشاد زين العابدين على الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

78. طارق محمد عبد العليم محمد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

79. طلبة حسينى طلبة حسنين الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

80. طه أحمد جلال إبراهيم الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

81. عادل بديع عبد الله حسين الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

82. عادل عبد العظيم عبد الرازق عبد الوهاب الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

83. عادل محمد سيد أحمد أحمد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

84. عاطف السيد إبراهيم السيد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

85. عاطف السيد محمد سليم الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

86. عاطف عبد الغنى محمود مصطفى الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

87. عاطف محمد محمد عبده الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

88. عبد الباسط كامل محمد عطيه الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

89. عبد الحكيم محمد على حسن الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

90. عبد الرحمن عبد الحميد عطيه الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

91. عبد الرحمن محمد إبراهيم الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

92. عبد السلام محمد محمد محمد السيد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

93. عبد القادر على عبد الرحمن السيد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

94. عبد الله محمد الشاطر جودة الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

95. عبد المعطى محمد أحمد متولى الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

96. عبد الحكيم امين جمعه محمد الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

97. عبد الحميد محمد سالم على الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

98. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم سليم الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

99. عبد العال سعيد عبد العال على على الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

100. عبد الله محمود عبد المنعم عبادة الشرقية الاثنين 8 / 2 / 2021

101. عبد المجيد حماد سيد أحمد إسماعيل الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

102. عبد المقصود السيد عبد المقصود إبراهيم الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

103. عبد المقصود على عبد المقصود إسماعيل الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

104. عثمان عبد المعز فرج عبد العزيز الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

105. عثمان فتحى موسى رضوان الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

106. عصام محمد أبو زيد الهير الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

107. على أحمد على ندا الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

108. على أحمد محمد الجعفرى الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

109. على السيد على محمد إبراهيم الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

110. على حمادة محمد على الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

111. على عبد الحكيم أحمد السيد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

112. عونى محمد سليمان الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

113. فرحات إبراهيم عبد الباسط عيد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

114. فكرى حسين إبراهيم حسن عرفات الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

115. كارم عبد الحفيظ عبد الغنى رمضان الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

116. كامل أبو زيد كامل أبو زيد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

117. كمال محمد عبد الفتاح أبو الدهب الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

118. لطفى على محمد إبراهيم الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

119. ماهر عبد الظاهر أحمد بيومى عبده الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

120. ماهر عبد العال عبد الحليم الباز الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

121. ماهر محمد السيد محمد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

122. ماهر طه محمد متولى الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

123. متولى أحمد متولى إبراهيم الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

124. متولى عبد السلام على متولى الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

125. متولى على متولى كنانى الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

126. محروس السيد محمد حسن الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

127. محمد مصطفى عثمان مصطفى الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

128. محمد إبراهيم إبراهيم زايد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

129. محمد إبراهيم أحمد حسين الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

130. محمد إبراهيم عبد الحميد محمد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

131. محمد إبراهيم عبد الهادى محمد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

132. محمد إبراهيم عزب حسين الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

133. محمد أبو المجد انور السيد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

134. محمد أحمد خليل شنب الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

135. محمد أحمد طنطاوى عبد الحميد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

136. محمد أحمد عبد العال محمد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

137. محمد أحمد عبد اللطيف حسينى الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

138. محمد أحمد محمد على الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

139. محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

140. محمد إسماعيل محمد موسى الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

141. محمد السيد أحمد السيد خليل الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

142. محمد السيد السيد سليم الخولى الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

143. محمد السيد عبدالله حسن الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

144. محمد السيد عبد الوهاب على عليوه الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

145. محمد السيد متولى أحمد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

146. محمد السيد محمد الكسبانى الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

147. محمد السيد محمد عيد الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

148. محمد انور محمد سليم الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

149. محمد حامد أحمد حسين الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

150. محمد حسانين إبراهيم حسانين الشرقية الثلاثاء 9 / 2 / 2021

151. محمد حسنى أحمد بنوى الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

152. محمد رفعت فواز محمد خليل الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

153. محمد رمضان محمد سليم الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

154. محمد رمضان محمد عبد الفتاح الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

155. محمد سباعى ذكى محمد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

156. محمد سعد عليان محمد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

157. محمد سعيد أحمد على الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

158. محمد سعيد السيد موسى الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

159. محمد شحاته محمد أحمد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

160. محمد صلاح أحمد إبراهيم الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

161. محمد عبد الحميد إبراهيم على الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

162. محمد عبد الرحمن محمد حسين الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

163. محمد عبد الصبور أحمد السيد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

164. محمد عبد العظيم عبد الحميد غطاس الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

165. محمد عبد الغنى أحمد عبد الغنى الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

166. محمد عبد الفتاح عبد الله مرسى الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

167. محمد عبد اللطيف حمد محمد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

168. محمد عبد الله عبد الحليم محمد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

169. محمد عبد الله عبد المنعم حسنين الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

170. محمد عبد المنعم طه السيد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

171. محمد عبد الرحمن عبد الرحيم بدوى الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

172. محمد عبد الرحمن عبد المقصود الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

173. محمد عبد الرحيم صدقى عبد الكريم الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

174. محمد عبد العزيز السيد العمبوجى الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

175. محمد عبد الغفور عبد السميع على الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

176. محمد عبد المجيد بدوى السيد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

177. محمد عبد المنعم حسن عبد الله الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

178. محمد عبد النور حسن عوض الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

179. محمد عبد الهادى الراعى غريب الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

180. محمد عثمان محمد إبراهيم الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

181. محمد عزت أحمد سالم الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

182. محمد عطية عبد اللطيف الدمرداش الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

183. محمد على حسن مسلم الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

184. محمد على مشرف أحمد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

185. محمد على يس عبد الغفار الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

186. محمد فتحى محمد سيد أحمد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

187. محمد فريد عبد الوهاب حسن الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

188. محمد فكرى مسيل عبد العال الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

189. محمد محمد أحمد إسماعيل الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

190. محمد محمد أحمد منسى الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

191. محمد محمد سليمان السيد الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

192. محمد محمد سليمان على الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

193. محمد محمد طلبه عبد الفتاح الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

194. محمد محمد عبد المنعم عبد الله الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

195. محمد محمد عبد العال نويرة الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

196. محمد محمد على إبراهيم الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

197. محمد محمد متولى عطية الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

198. محمد محمد مصطفى على الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

199. محمد محمد السيد أبو مندور الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

200. محمد محمد عبد العزيز مرسى الشرقية الأربعاء 10 / 2 / 2021

201. محمد محمد محمد السيد سيد أحمد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

202. محمد محمود إبراهيم حسن علي الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

203. محمد محمود السيد أبو المعاطى الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

204. محمد محمود عطية محمود الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

205. محمد محمود محمد السيد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

206. محمد مصطفى إبراهيم السيد درويش الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

207. محمد إبراهيم محمود مصطفى الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

208. محمد أحمد على عوض الله الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

209. محمد السيد عبد الوهاب محمد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

210. محمد على إسماعيل سليمان الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

211. محمود خليل محمد خليل الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

212. محمود محمد خضرى خليل الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

213. محمود محمد محمد حسن الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

214. محمود على مصطفى على الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

215. محى ذكى السيد عكاشة الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

216. مصباح محمد سلامة قطب الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

217. مصطفى الشحات محمد سعيد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

218. مصطفى العوضى محمد جوده الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

219. مصطفى على عبد الغني حسين الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

220. ممدوح أحمد كمال السيد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

221. منصور السيد سالم دغيدى الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

222. ناجى محمد فريد محمد علي الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

223. ناصر محمد جمعه عطية عرام الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

224. نجم الدين عبده حسين الجناينى الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

225. نزيه عبد الله إسماعيل محمد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

226. نظمى محمد حسين بدوى الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

227. نفاذ عبد الحميد عبد العال محمد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

228. هيثم محمد عبد الصادق محمد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

229. هيكل الشافعى منصور هيكل الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

230. وائل عبد الحفيظ محمد لطفى الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

231. وائل عبد الكريم محمد على الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

232. وائل محمد الشوادفى محمد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

233. وجيه محمد سعد منصور الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

234. وهبه إبراهيم السيد محمد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

235. ياسين عبد الرحمن عبد الصادق محمد الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

236. يوسف عبد الخالق منصور يوسف الشرقية الخميس 11 / 2 / 2021

4ـ مديرية أوقاف سوهاج :

م الاسم المديرية تاريخ التوزيع

1. إبراهيم أحمد عبد الرحيم سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

2. إبراهيم علي أحمد إبراهيم سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

3. أبو النجا علي عبد المجيد السيد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

4. أبو بكر أحمد عبد اللطيف إبراهيم سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

5. أبو بكر صديق عبد العزيز سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

6. أبو ضيف أبو الغيط أبو ضيف سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

7. أبو بكر عبد العزيز قناوى سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

8. أبو بكر عزت محمد محمود سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

9. أبو زيد خليل سلامه سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

10. أبو عاشور صادق عبد الرحيم سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

11. أحمد أبو الحسن عبد الموجود سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

12. أحمد أبو الحمد أبو اليسر مهران سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

13. أحمد أبو الحمد على أحمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

14. أحمد السيد أحمد عطية سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

15. أحمد السيد إسماعيل السيد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

16. أحمد السيد حريز عبد المنعم سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

17. أحمد السيد صبره سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

18. أحمد السيد محمد أبودوح سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

19. أحمد العارف على أحمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

20. أحمد جاد عثمان سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

21. أحمد حسن عبد الله حسين سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

22. أحمد حسن محمد السيد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

23. أحمد حسن محمود أحمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

24. أحمد حسين رجب حسين سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

25. أحمد حماد السيد حماد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

26. أحمد خلف الله عطيه أحمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

27. أحمد خلف عبد العاطى محمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

28. أحمد ربيعى محمد عبد العال سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

29. أحمد رشدى أبو الحمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

30. أحمد زكريا محمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

31. أحمد سعد أحمد محمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

32. أحمد شعبان محمود بكري سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

33. أحمد صابر رشوان رفاعي سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

34. أحمد صبرى واعر أحمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

35. أحمد صديق أحمد مقبول سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

36. أحمد عبد الحفيظ حسن أبوحسين سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

37. أحمد عبد الرحمن خليل سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

38. أحمد عبد الغفار محمد سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

39. أحمد عبد اللاه جاد عثمان سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

40. أحمد عبد الباقى نور الدين سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

41. أحمد عبد المتجلى عثمان سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

42. أحمد عطيه السيد أبو عليو سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

43. أحمد على حسن عبد المولى سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

44. أحمد على عبد الراضى سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

45. أحمد على عبد المعين حسن سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

46. أحمد عمر عمارة سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

47. أحمد فتحى ذكى سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

48. أحمد فراج إسماعيل فرج سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

49. أحمد فراج حسين سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

50. أحمد فهمى أحمد علام سوهاج الأحد 7 / 2 / 2021

51. أحمد فهمي أحمد إبراهيم سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

52. أحمد قاسم عبد الرحيم سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

53. أحمد قاسم همام سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

54. أحمد قدري علي رشوان سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

55. أحمد محمد أحمد فؤاد جمعه سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

56. أحمد محمد السيد رشوان سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

57. أحمد محمد خلف عثمان سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

58. أحمد محمد عبد الكريم موسى سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

59. أحمد محمد فرغل أحمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

60. أحمد محمد محمود عبد الرحمن سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

61. أحمد محمود السيد على سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

62. أحمد مرتضى محمد أبو النور سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

63. أحمد مصطفي عبد الرحيم بكري سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

64. أحمد يوسف ضاحى سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

65. اسامة محمد عبد الجيد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

66. اسامه محمد على محمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

67. اسعد عبد المنتثل حامد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

68. إسماعيل الجارح عبد اللطيف سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

69. إسماعيل خليل محمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

70. إسماعيل محمدالمبدى سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

71. إسماعيل يوسف محمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

72. أشرف السيد أحمد السيد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

73. اشرف حامدعلى سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

74. أشرف عبد الصبور عبد العال سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

75. اشرف محمد عبد العال إبراهيم سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

76. اكرامى عبد العال محمد حسانين سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

77. امام دهشور عبد الغنى سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

78. امام علي البدري عبد المقصود سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

79. امين حسب تايب سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

80. أنور عبد المقصود مهران علي سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

81. ايمن أحمدعلى سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

82. أيمن إمام فؤاد عبد اللطيف سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

83. ايمن محمد محمود أبو الحمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

84. ايمن محمود نورالدين سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

85. باسم طه محمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

86. بدرى فهمى عبد الحميد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

87. بدير بدرى حامد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

88. بهاء الدين محمود حامد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

89. التهامى هاشم حافظ سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

90. توفيق محمد توفيق قاسم سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

91. التونى عبد الجابر محمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

92. التوني أحمد محمد إبراهيم سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

93. ثروت رسمي غانم حسين سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

94. ثروت عبد الإله محمود سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

95. جابر محمد علي محمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

96. جاد عاطف محمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

97. جلال ثابت عبد الحميد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

98. جلال محمد يونس سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

99. جمال الدين برعى عبد السميع سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

100. جمال حسب الله أحمد محمد سوهاج الاثنين 8 / 2 / 2021

101. جمال حمدان عبد الرحيم محمد سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

102. جمال صديق أبو زيد سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

103. جمال عبد الحميد السمان محمود سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

104. جمال عبد العزيز محمد السيد سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

105. جمال عبد العظيم مطاوع محمود سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

106. جمال عمار حسين سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

107. جمال عمار حسين أحمد سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

108. جمال محمد محمود سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

109. جمال محمود محمد عمر سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

110. حاتم عبد الرحمن إسماعيل سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

111. حاتم عبد الرحمن رياض سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

112. حارس فؤاد خليفه محمد سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

113. حازم السعودي عبد الرحيم سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

114. حازم عزالرجال على سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

115. حازم محمد محمد فضل سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

116. حامد ثابت أحمد حسن سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

117. حامد محمود خليل عويضه سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

118. حجازي أحمد عبد العليم سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

119. حسام أبو الفتوح محمد عبد الرحيم سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

120. حسانين رمضان عبد اللطيف سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

121. حسن أحمد حسين سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

122. حسن رمضان حسن سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

123. حسن نصرالدين مصطفى سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

124. حسنى أحمد محمد هاشم سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

125. حسين أحمد ثابت سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

126. حسين أحمد حسين سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

127. حسين محمد عبد ربه عبد الله سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

128. الحسينى هاشم عبد المولى سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

129. حلمي برعي إبراهيم مهران سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

130. حماده عبود محمد حسين سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

131. حماده محمد خليفة سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

132. حمام عبد العظيم عبد اللطيف محمود سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

133. حمدى سعد عبد الحميد سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

134. حمدي رزق مهران إسماعيل سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

135. حموده كمال عبد اللاه سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

136. حموده محمود خليل عويضه سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

137. خالد أحمد محمود سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

138. خالد السيد محمود فراج سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

139. خالد سلطان همام سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

140. خالد سيد محمد محمود سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

141. خالد على حسن خليفة سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

142. خالد محمد عبد اللطيف سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

143. خالد محمد عبد العال محمد سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

144. خالد محمد قدرى سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

145. خالد محمود محمد عبد الماجد سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

146. خالد حسن أحمد سلمان سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

147. خلف أحمد إسماعيل سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

148. خلف ثابت محمود سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

149. خلف حسين فراج سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

150. خلف شفيق محمد عبد الله سوهاج الثلاثاء 9 / 2 / 2021

151. خلف عبد الصبور عبد اللاه سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

152. خلف عبد اللاه بهلول سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

153. خيرت فريد عبد العزيز سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

154. خيرى حامد بطيخ سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

155. خيرى حشمت نورالدين سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

156. خيرى عبد اللاه محمد عبد اللاه سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

157. خيرى هلال رشوان سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

158. درويش محمود علي سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

159. الديب محمود شيخون محمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

160. رأفت محمد أحمد السيد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

161. ربيع أحمد حسين أحمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

162. رجب حمدان حامد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

163. رجب خيري عبد القادر سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

164. رجب محمد أبو الحسن محمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

165. رشوان عبد الكريم رشوان سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

166. رضا راشد محمود سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

167. رضوان مصطفى محمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

168. رفعت سليمان عمران سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

169. رفعت عبد الحفيظ أحمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

170. رمضان خلف أحمد أحمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

171. رمضان صابر محمد حجازى سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

172. رمضان محمد عبد العال محمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

173. زكريا حافظ سيد أحمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

174. زياد كمال بيومي محمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

175. زينهم علي نفادي حسانين سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

176. سامي سيد فؤاد عيسى سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

177. السبع الضبع أحمدبركات سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

178. سعد سعد الدين عابدين سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

179. سعد محمد محمد محمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

180. السعودي عبد الرحيم عطا سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

181. سلطان عرفات السيد الفولى سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

182. سليمان عبد العظيم سليمان سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

183. السمان محمد الانور محمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

184. سمير محمد كامل حمدان سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

185. سيد أحمد سيد هاشم سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

186. السيد البدوى محمد أحمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

187. السيد رمضان حمدان سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

188. السيد سرحان محمد عبد الغفار سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

189. السيد سليمان عبد الفتاح سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

190. السيد عبد الراضي السيد أحمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

191. السيد على إبراهيم سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

192. السيد على عبد الله محمود سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

193. السيد محمد عبد الحليم جهلان سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

194. السيد محمد مصطفي سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

195. السيد محمود حميدة سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

196. السيد محمود عبد اللاه سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

197. السيد مرسي بدر عبد الفتاح سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

198. السيد يوسف عبد الله مدكور سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

199. السيد شحاته محمود سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

200. الشافعى سيد أحمد سوهاج الأربعاء 10 / 2 / 2021

201. شبكى فاروق أبو شبكه سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

202. شحات يونس أحمد على سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

203. شعبان محمد أحمد عارف سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

204. شعبان محمد شمندي محمد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

205. شعبان محمد عبد العال محمد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

206. شعبان ناصر محمد إسماعيل سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

207. شفيق شعبان عبد العال منصور سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

208. صابر أحمد عبد الحميد سعد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

209. صابر عبد النعيم أبو زيد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

210. صابر عبد المنعم أبو دهب عثمان سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

211. صابر على أبو هريرة سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

212. صالح أحمد محمد حسب سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

213. صبرى عارف سليم إبراهيم سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

214. صبرى عبد الملك خليفة سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

215. صبرى عبد الرحيم على إبراهيم سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

216. صفوت علي أحمد رشوان سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

217. صلاح أحمد بيومى سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

218. صلاح أحمد محمد رفاعى سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

219. صلاح عباس إسماعيل سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

220. صلاح عبد اللطيف قبيصى سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

221. صلاح فوزى محمد على سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

222. صلاح محمد محمود منصور سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

223. ضاحى حسن محمد السيد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

224. ضياء الدين السيد الديب سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

225. طارق عبد الرؤوف خلاف سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

226. طلعت على محمد على سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

227. عادل أحمد إبراهيم حسن سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

228. عادل إسماعيل عبد الرحيم سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

229. عادل حسن محمد الخطيب سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

230. عاصم يونس محمود حسانيين سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

231. عاطف إبراهيم أحمد عطيه سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

232. عاطف بكرى مصطفى فرغلى سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

233. عاطف سعد الدين حسانين سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

234. عاطف عبد الرءوف فهمى سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

235. عاطف محمد أحمد إسماعيل سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

236. عاطف محمد عبد الحميد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

237. عامر درغام أحمد عبد العال سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

238. عبد الباقي محمد محمد عبد الغني سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

239. عبد الحكيم أمين محمد رضوان سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

240. عبد الرحمن راضى أحمد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

241. عبد الرؤوف محمد رياض علي سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

242. عبد السلام محمد شاكرحسين سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

243. عبد العال أحمد عبد العال سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

244. عبد العال على عبد اللاه سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

245. عبد اللاه أحمد عبد اللاه عبد الجيد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

246. عبد اللاه محمود أحمد محمد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

247. عبد اللاه جوده عبد الحميد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

248. عبد اللاه عبد العزيز السيد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

249. عبد المقصود يوسف محمود سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

250. عبد الناصر البربرى محمد سوهاج الخميس 11 / 2 / 2021

251. عبد الناصر عبد الرؤوف ماضى سوهاج السبت 13 / 2 /2021

252. عبد الناصر محمد حسان سوهاج السبت 13 / 2 /2021

253. عبد الناصر محمد محمد حامد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

254. عبد الحافظ محمد السيد جادالكريم سوهاج السبت 13 / 2 /2021

255. عبد الحى عبد الصبور عبد اللاه سوهاج السبت 13 / 2 /2021

256. عبد الراضى السيد قاسم سوهاج السبت 13 / 2 /2021

257. عبد الرحمن خلف عطا سوهاج السبت 13 / 2 /2021

258. عبد الرحمن محمد أحمد عبد الرحمن سوهاج السبت 13 / 2 /2021

259. عبد الرؤوف أحمد السيد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

260. عبد السلام عاقل عواد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

261. عبد العال محمد عبد العال حمودة سوهاج السبت 13 / 2 /2021

262. عبد العظيم عبد اللطيف عبد العظيم سوهاج السبت 13 / 2 /2021

263. عبد الفتاح مصطفى محمود سوهاج السبت 13 / 2 /2021

264. عبد اللاه سليم همام سوهاج السبت 13 / 2 /2021

265. عبد اللاه أحمد على أحمد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

266. عبد الله عبد الرحمن أحمد السيد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

267. عبد الله محمود محمد رشوان سوهاج السبت 13 / 2 /2021

268. عبد الله يوسف عبد الله الطيب سوهاج السبت 13 / 2 /2021

269. عبد المحسن محمد محمود حامد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

270. عبد الناصر توفيق محمود سوهاج السبت 13 / 2 /2021

271. عبد الناصر فتحى إسماعيل سوهاج السبت 13 / 2 /2021

272. عبد الناصر محمد محمد معوض سوهاج السبت 13 / 2 /2021

273. عبد الناصر إسماعيل كمال الدين سوهاج السبت 13 / 2 /2021

274. عبد الناصر محمود أحمد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

275. عبد النعيم على حسن سوهاج السبت 13 / 2 /2021

276. عبد الرسول محمد مبارك سوهاج السبت 13 / 2 /2021

277. عبده حسن توفيق سليمان سوهاج السبت 13 / 2 /2021

278. عبده شاكر أحمد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

279. عبده ناصر حافظ علي سوهاج السبت 13 / 2 /2021

280. عثمان عبد الحميد عثمان الشافعى سوهاج السبت 13 / 2 /2021

281. عدلى عبد الراضى هريدى سوهاج السبت 13 / 2 /2021

282. عرفة كامل مغربى سوهاج السبت 13 / 2 /2021

283. عزالدوله إسماعيل عبد المبدى سوهاج السبت 13 / 2 /2021

284. عزت حسن سليمان حسين سوهاج السبت 13 / 2 /2021

285. عزت حسين عبد الله أحمد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

286. عزوز عبد اللاه محمد على سوهاج السبت 13 / 2 /2021

287. عشرى محمود عبد العال سوهاج السبت 13 / 2 /2021

288. عصام أحمد عبد اللطيف محمد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

289. عصام محمد محمود سوهاج السبت 13 / 2 /2021

290. عصمت محمد عبد العزيز سوهاج السبت 13 / 2 /2021

291. عفيفي محمد عفيفي محمد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

292. عقيل محمد عقيل أحمد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

293. علاء الدين حماد نورالدين سوهاج السبت 13 / 2 /2021

294. علاء السيد أحمد عثمان سوهاج السبت 13 / 2 /2021

295. علاء زايد الليسى شحاته سوهاج السبت 13 / 2 /2021

296. علاء صلاح محمد شوق سوهاج السبت 13 / 2 /2021

297. علاء عبد الحليم غانم سوهاج السبت 13 / 2 /2021

298. علاء محمد عباس عبد المجيد سوهاج السبت 13 / 2 /2021

299. علاء محمد موسى سوهاج السبت 13 / 2 /2021

300. علام عبد اللاه مطاوع زيدان سوهاج السبت 13 / 2 /2021

301. على أحمد إسماعيل عثمان سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

302. على السيد أحمد رشوان سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

303. على السيد محمد إبراهيم سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

304. على جاد محمود درويش سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

305. على خليفه عبد اللطيف سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

306. على عبد العال محمد حربى سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

307. على عبد النبى حسن سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

308. على محمد أحمد عبد المجيد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

309. على محمود أحمد إسماعيل سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

310. على محمود على عارف سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

311. علي السمان أحمد أحمد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

312. علي حسن شحاته رشوان سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

313. علي عبد الحافظ عبد اللاه سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

314. علي كامل محمد علي سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

315. علي محمد السيد علي سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

316. علي محمد عبده علي سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

317. علي محمد علي إسماعيل سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

318. علي مرسي السيد محمد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

319. علي مصطفى هاشم مصطفى سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

320. عماد الدين محمد محمد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

321. عمر أحمد محمد إسماعيل سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

322. عمر محمد أحمد أحمد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

323. عمر محمد السيد محمد على سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

324. عمر مصطفى أحمد عثمان سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

325. عمران محمد رمضان سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

326. عمر عبد اللاه محمد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

327. عمرو فتحى خليفة سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

328. عيد أحمد أحمد عوض سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

329. عيد فوزى فهمى سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

330. فتحى حسن السيد حسن سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

331. فتحى محمد أحمد حسين سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

332. فتحي علي السوقي مصطفي سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

333. فتحي عمر إبراهيم محمد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

334. فرج عبد ربه أحمد عبيد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

335. فوزى السيد رضوان سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

336. فوزى صلاح جادالكريم سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

337. القاضى محمد خلف عبد الله سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

338. قدرى أحمد إبراهيم سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

339. كامل أحمد عبد العال الدسوقي سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

340. كامل خلف عز الدين عبد اللاه سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

341. كرم أبو السعود أحمد جوده سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

342. كرم السيد حسن سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

343. كمال أبو زيد محمود سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

344. كمال محمد حسن قرون سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

345. كمال محمود أحمد عبد المولى سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

346. كمال ناصر أحمد ناصر سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

347. ماهر خلف حامد محمد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

348. ماهر عبد الوارث عبد الرحمن سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

349. مجدى انور على سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

350. محسن إبراهيم عبد الحميد سوهاج الأحد 14 / 2 / 2021

351. محمد أبو زيد محمد عيسى سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

352. محمد أحمد إسماعيل سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

353. محمد أحمد زايد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

354. محمد أحمد عبد الرحيم سيد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

355. محمد أحمد عبد الحميد عثمان سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

356. محمد أحمد عبد الرحيم على سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

357. محمد أحمد محمد خليفه سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

358. محمد أحمد محمد صبره سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

359. محمد أحمد محمد عبد النبى سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

360. محمد أحمد محمد عبد المجيد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

361. محمد أحمد محمود حسن سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

362. محمد أحمد محمود عليو سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

363. محمد أحمد مرسي بدر سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

364. محمد البدرى بغدادى سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

365. محمد البسيونى توفيق طه سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

366. محمد السيد حسن أحمد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

367. محمد السيد عبد العزيز سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

368. محمد السيد محمد السيد على سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

369. محمد الصغير أحمد محمد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

370. محمد العربى لطفى سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

371. محمد امين محمد فوزي سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

372. محمد ثابت أحمد حسن سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

373. محمد جمال عبد العال سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

374. محمد حامد محمد عبد الرحيم سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

375. محمد حامد مدنى سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

376. محمد حسن يحيى سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

377. محمد حسين محمد حسين سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

378. محمد خالد فكرى الطيب سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

379. محمد خلف الله على زايد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

380. محمد خيرى ثابت سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

381. محمد رجب عثمان عيسى سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

382. محمد رمضان عبد العظيم متولى سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

383. محمد زكريا عبد الرحمن سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

384. محمد زين العابدين عبد اللطيف سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

385. محمد سليمان سلامه أبوزيد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

386. محمد سليمان على محمد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

387. محمد سيد عبد الجواد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

388. محمد سيد عرفه حسانين سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

389. محمد شرف محمود محمد سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

390. محمد صابر علي إبراهيم سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

391. محمد ضاحى غريب سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

392. محمد طه أحمد اليمنى سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

393. محمد طه كمال الدين سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

394. محمد عاشور محمد عثمان سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

395. محمد عاطف السيد محمود سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

396. محمد عاطف محمد سليم سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

397. محمد عباس حسن علي سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

398. محمد عبد الحفيظ حسانين سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

399. محمد عبد الحميد محمد على سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

400. محمد عبد الرحمن علي سوهاج الاثنين 15 / 2 /2021

401. محمد عبد الرحمن محمد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

402. محمد عبد العال أبو شبكه سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

403. محمد عبد اللاه على سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

404. محمد عبد النبى محمود عبد النبى سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

405. محمد عبد الواحد امين سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

406. محمد عبد لله أبو المجد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

407. محمد عبد الغنى محمد عمران سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

408. محمد على عبد الله يونس سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

409. محمد على فرغلى على سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

410. محمد فاروق رياض جلبى سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

411. محمد فتحي السيد محمد الشريف سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

412. محمد فكري محمد محمود سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

413. محمد قبيصى حجازى محمدين سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

414. محمد قدرى على محمد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

415. محمد كامل أحمد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

416. محمد كمال ثابت سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

417. محمد محروس حسانين سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

418. محمد محمد عبد الرحيم محمد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

419. محمد محمد محمود مصطفى سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

420. محمد محمد نور الدين أبو زيد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

421. محمد محمود أحمد رسلان سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

422. محمد محمود إسماعيل أحمد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

423. محمد محمود بيومى خليل سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

424. محمد محمود حسين على سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

425. محمد محمود عبد اللطيف سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

426. محمد محمود عبد الهادى أحمد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

427. محمد محمود عقل إبراهيم سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

428. محمد محمود محمد محمود سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

429. محمد محمود مناع سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

430. محمد نسيم أبوضيف سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

431. محمد أبو الوفا نور الدين عبد المنعم سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

432. محمد فؤاد خليفه محمد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

433. محمود أبو زيد محمود سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

434. محمود أحمد إبراهيم سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

435. محمود أحمد اللمعي سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

436. محمود أحمد جاد الرب سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

437. محمود أحمد عبد العال هلال سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

438. محمود أحمد عبد العزيز حسن سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

439. محمود أحمد عبد اللطيف سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

440. محمود أحمد محمد خليل سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

441. محمود أحمد محمد فرج سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

442. محمود السيد أحمد السيد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

443. محمود السيد سعد عبد الرحيم سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

444. محمود السيد طه محمود سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

445. محمود السيد عبد العال أبو عصر سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

446. محمود توفيق محمد خليل سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

447. محمود جمال همام سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

448. محمود حسين عبد اللاه سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

449. محمود حسين محمد محمد سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

450. محمود حلمى أحمد محمود سوهاج الثلاثاء 16 /2 / 2021

451. محمود خلف بخيت محمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

452. محمود رمضان على سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

453. محمود سعد محمد على سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

454. محمود سليمان شيبه سليمان سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

455. محمود شحاته على سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

456. محمود عبد الحفيظ أحمد حسن سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

457. محمود عبد العال محمود إبراهيم سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

458. محمود عبد ربه جاب الله سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

459. محمود عبد المحسن حسن سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

460. محمود على عبد العال إمبابى سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

461. محمود على محمد أحمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

462. محمود علي حسان علي سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

463. محمود علي محمد عبد الغني سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

464. محمود مبارك مصطفى سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

465. محمود محمد أحمد محمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

466. محمود محمد على محمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

467. محمود محمد محمود أحمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

468. محمود محمد موسى محمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

469. محمود نادى محمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

470. محمود نور الكمال محمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

471. محمود فؤاد السيد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

472. محمود كمال الدين السيد حامد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

473. محى الدين أحمد محمد رشوان سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

474. مختار عبد الرازق خليفه سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

475. مختار عبده إسماعيل سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

476. مختار محمد عبد الرحيم سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

477. مخيمر عبد الشكور محمود سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

478. مصطفى أحمد إبراهيم سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

479. مصطفى أحمد عابد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

480. مصطفى حسين عبد الجواد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

481. مصطفى عبده محمد محمدين سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

482. مصطفي طه أحمد محمود سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

483. مصعب أحمد عبد الجليل سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

484. مطاوع على حسن سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

485. معتصم محمود محمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

486. ممدوح أحمد قاسم سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

487. ممدوح حسن محمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

488. ممدوح يوسف صديق علام سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

489. منتصر عبد الرحيم محمد علي سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

490. مؤمن محمد مصطفي عبد اللطيف سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

491. ميهوب شحات حسن عبد الرحيم سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

492. ناجح الصيد محمد العدوى سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

493. ناجى عبد اللاه يونس سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

494. نادى أبوزيد محمد حجازى سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

495. ناصر عبد الرحيم حسين سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

496. ناصر عزوز حسين أحمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

497. ناصر فارس أحمد محمود سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

498. ناصر كمال علي محمد سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

499. ناصر مهران محمد همام سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

500. ناصرأحمد محمود عبد الرحيم سوهاج الأربعاء 17 /2 / 2021

501. نصرالدين أحمد عبد الرحمن حسن سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

502. نور الدين بهى الدين الانصارى سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

503. نور الدين حنفي صديق سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

504. نور عبد الراضى فضل سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

505. هانى السيد جامع سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

506. هانى السيد محمد عبد اللاه سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

507. هانى محمد على سليمان سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

508. هانى منصور السيد سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

509. هلال ناصر محمد إسماعيل سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

510. وائل عبد الرحمن السيد سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

511. وائل محمد عبد العظيم أحمد سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

512. وليد عبد الراضى محمد سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

513. وليد محمد الصغير عبد العال سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

514. وليد محمود محمد أحمد سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

515. ياسر جابر عوض سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

516. ياسر كامل السيد سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

517. يسرى محمد أحمد إسماعيل سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

518. يسرى محمد حسن سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021

519. يوسف وشهرته إسماعيل أحمد سوهاج الخميس 18 / 2 / 2021