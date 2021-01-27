ضبط مهرب قادم من لبنان يخفي الحشيش داخل "أكياس قهوة"

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، أخفاها راكب مصري داخل أكياس «قهوة» في حقائبه فور وصوله من لبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، واتُخذت الإجراءات القانونية معه.

وأوضح بيان أنه أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران والقادمة من بيروت، اشتبه عبد العال نعمان مدير الإدارة بالجمارك في راكب مصري قادم من لبنان، وقام مأمور الفحص بالأشعة بالكشف علي حقائبه تبين انها تحوي أجسامًا غريبة مختلفة الأحجام، قرر الدكتور صابر عبد الحميد نائب المدير بالجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، ضمت كل من احمد مجاهد وبإشراف احمد عمر من الجمارك ، عثرت معه علي 400 جرام من مخدر الحشيش، اخفاها داخل أكياس «بن» لتضليل رجال الجمارك.

وقرر عبد العال نعمان مدير الإدارة بالجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار، وتنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.