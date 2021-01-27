انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى طقس مائل للدفء إلى معتدل خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق أخرى، وجاءت توقعات الطقس ودرجات الحرارة وفقًا لما تم إعلانه كالتالي:

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يناير 2021

القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل مع نشاط الرياح.

السواحل الشمالية الشرقية والغربية: من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل مع نشاط الرياح.

جنوب سيناء: طقس دافئ خلال ساعات النهار، سقيع خلال ساعات الليل مع نشاط ملحوظ بحركة الرياح.

شمال الصعيد: سيسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ بحركة الرياح.

جنوب الصعيد: سيسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المناطق التالية ستشهد سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم:

البحيرة

كفر الشيخ

دمياط

بورسعيد

السلوم

مطروح

رشيد

بلطيم

الإسكندرية

بينما ستشهد المناطق التالية نشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة “الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء”.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما عن حالة البحرين اليوم والملاحة البحرية، فقد جاءت وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي:

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط مضطرب بين المترين ونصف إلى 3 أمتار شمالية غربية البحر الأحمر بين الخفيف والمعتدل بين المتر والمتر ونصف شمالية غربية

درجات الحرارة

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 22 11 الإسكندرية 20 11 السويس 22 10 مطروح 18 10 الأقصر 26 07 أسوان 26 08

بيان الأرصاد