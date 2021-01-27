بعد قليل.. البرلمان يستقبل وزيري الثقافة والبيئة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، استماع الأعضاء لبيان وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، ووزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، وذلك فى ضوء مواصلة الدور الرقابى للمجلس على حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بشأن برنامجها التى حصلت على الثقة من خلاله في يونيو 2018، حيث شهد الأسبوع الماضى حضور 8 وزراء على بجانب رئيس الوزراء، وأيضا حضور وزراء الرى والزراعة والقوى العاملة والهجرة ووزير الخارجية والطيران المدني علي مدار الأيام الماضية.



مجلس النواب يفعل دوره الرقابي

ويستكمل مجلس النواب، استدعاء عددًا من الوزراء لعرض برنامج الحكومة، الذى تم الموافقة عليه من قبل الفصل التشريعى الأول.

واستقبل البرلمان، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى، والذى استعرض مجهودات الدولة المصرية المتعلق بالشأن الخارجى، خاصة العربى والإفريقى.

كما تطرق وزير الخارجية، سامح شكرى، إلى ملفات حقوق الإنسان، مؤكدًا على رفض الدولة المصرية لأى ادعاءات تتعلق بشأن حقوق الإنسان، وتناول حديثه أيضًا ملف سد النهضة مشددًا على أن مصر لن تفرط فى حقها المشروع فى المياه.

وعلق النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، خلال الجلسة العامة، على التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى، مؤكدًا على رفضه لأى تدخل فى شأن مصر، موجهًا حديثه إلى الكونجرس قائلًا:" أهتموا بشؤونكم التى تعاني كثيرًا، فمصر لديها مؤسسات قضائية عريقة تضرب بجذورها فى التاريخ، وفوق مستوى الشبهات.