مواعيد مسلسل الدائره على قناة الحياة، تسائل العديد من الجمهور عن مواعيد المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد صلاح حسني، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال حلقات المسلسل السابقة، ليستطيع جذب العديد من المواطنين على الرغم من إذاعة العديد من المسلسلات الجديدة على العديد من القنوات الفضائية إلا أنه استقطب الكثير من الجمهور.

مواعيد مسلسل الدائره

يعرض مسلسل الدائره على قناة الحياة الحمراء يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءًا ويعاد 1 صباحًا و10 صباحًا، وعلى الحياة الزرقاء الساعة 10 مساءًا ويعاد 9 صباحًا و3 عصرًا.