مسلسل الدائرة - ارشيفية
مواعيد مسلسل الدائره على قناة الحياة، تسائل العديد من الجمهور عن مواعيد المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد صلاح حسني، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال حلقات المسلسل السابقة، ليستطيع جذب العديد من المواطنين على الرغم من إذاعة العديد من المسلسلات الجديدة على العديد من القنوات الفضائية إلا أنه استقطب الكثير من الجمهور.
مواعيد مسلسل الدائره
يعرض مسلسل الدائره على قناة الحياة الحمراء يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءًا ويعاد 1 صباحًا و10 صباحًا، وعلى الحياة الزرقاء الساعة 10 مساءًا ويعاد 9 صباحًا و3 عصرًا.
ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية مثل العنوسة والزواج والطلاق والعلاقات بين الأصدقاء والخيانة والحب، وغيرها من المشاكل التي تسرد من قبل عدد الأشخاص المترددين على عيادة الدكتور يوسف الطبيب النفسي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد صلاح حسني.
أحمد صلاح حسني
يعتبر مسلسل الدائره البطولة الثانية للفنان أحمد صلاح حسني بشكل مطلق، بعد "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضي، وشارك في بطولة العمل نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، وتميم عبده، وعدد كبير من نجوم الفن.
مسلسل الدائره
تدور أحداث المسلسل حول طيب نفسي، يعالج مشاكل الاكتئاب لدى المرضى، ويتعايش معهم في مشاكلهم ليتأثر بشكل كبير بها ويظل في تلك الدائرة المغلقة، حيث شهدت الحلقات السابقة ظهور شخصية جديدة في حياته تدعى هند والتي تجسدها الفنانة إيمان العاصي ليقع في غرامها، إلا أنه يتفاجىء بزوجها السابق الذي يتعالج عنده في العيادة، وغيره العديد من المرضى المرتبطين به بشكل أو بآخر، وعلى الجانب الآخر يتعرض والده ووالدته للعديد من الأزمات والمشكلات على مدار حلقات المسلسل.
الجدير بالذكر، أن مسلسل الدائره ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من بطولة كلًا من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشا، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي.
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