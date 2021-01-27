الزمالك يكشف لـ دوت الخليج حقيقة انتقال مصطفى محمد لجالطة سراي التركي

نفى المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة، الأخبار التي ترددت بشأن انتقال مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك الى جالطة سراي التركي خلال الفترة الحالية.
اجتماع اليوم يحسم امر مصطفى وحفني
وقال هشام ابراهيم، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" انه سيكون هناك اجتماع بالنادي لبحث أمر مصطفى محمد، وأيمن حفني.
وكانت تقارير صحفية تركية، قد أشارت الى أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، سيغادر إلى تركيا غدًا الخميس من أجل الانتقال لصفوف جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأفادت صحيفة "milliyet" التركية، أن مصطفى محمد سينتقل على سبيل الإعارة لصفوف جالطة سراي لمدة عام ونصف مقابل 2 مليون دولار.
وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي جالطة سراي لديه الإمكانية في ضم مصطفى محمد بصورة نهائية مقابل دفع أربعة ونصف مليون دولار.
نفى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك ما تردد عبر بعض المواقع الاليكترونية بشأن فتح باب المفاوضات مرة أخري مع نادي سانت ايتيان الفرنسى لبيع مصطفى محمد مهاجم الفريق .
قال المستشار هشام ابراهيم أن باب المفاوضات مع سانت ايتيان الفرنسى بشأن بيع مصطفى محمد اغلق تماما .
وشدد على أن إدارة الزمالك لا تمانع فى احتراف مصطفى محمد بأى ناد آخر وفقا للعرض المالى المقدم وبما يليق بمكانة وتاريخ الزمالك و بإمكانيات مهاجم مصر الأول ونادي الزمالك.
وخاض الثنائي محمود علاء ويوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
الزمالك يطالب بحكام دوليين
أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يطالب فيه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة المقاصة والزمالك، المقررة اقامتها بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة للدوري، وذلك نظرا لحالة اللغط والأزمات المثارة حول الأداء التحكيمي والتي فرضت نفسها مؤخرا.
ويؤكد مجلس إدارة نادي المقاصة على احترامه الكامل للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بتعيين طاقم تحكيم دولي من أصحاب الخبرات لإدارة مباراة المقاصة والزمالك بما يضمن عدم تأثر الحكم بأي ضغوط خارجية.
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