الزمالك يكشف لـ دوت الخليج حقيقة انتقال مصطفى محمد لجالطة سراي التركي

نفى المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة، الأخبار التي ترددت بشأن انتقال مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك الى جالطة سراي التركي خلال الفترة الحالية.

اجتماع اليوم يحسم امر مصطفى وحفني

وقال هشام ابراهيم، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" انه سيكون هناك اجتماع بالنادي لبحث أمر مصطفى محمد، وأيمن حفني.

وكانت تقارير صحفية تركية، قد أشارت الى أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، سيغادر إلى تركيا غدًا الخميس من أجل الانتقال لصفوف جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت صحيفة "milliyet" التركية، أن مصطفى محمد سينتقل على سبيل الإعارة لصفوف جالطة سراي لمدة عام ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي جالطة سراي لديه الإمكانية في ضم مصطفى محمد بصورة نهائية مقابل دفع أربعة ونصف مليون دولار.