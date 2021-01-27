خاص لـ دوت الخليج.. موسيماني يصدم جماهير الأهلي بهذا القرار

رفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، رحيل مهاجم الفريق مروان محسن إلى الإسماعيلي.

وكشف مصدر مقرب من داخل النادي الأهلي لتحيا مصر، أن موسيماني رفض رحيل مهاجم الفريق مروان محسن علي سبيل الإعارة الي النادي الإسماعيلي، وجاء ذلك بعد زيارة نجم الإسماعيلي السابق على أبوجريشة وعماد سليمان للنادي الأهلي، من أجل التحدث مع مسئولو القلعة الحمراء بشأن إتمام أكثر من صفقة.

وطلب إدارة الدراويش إستعارة لاعبي الفريق رامي ربيعة ومروان محسن ومحمد محمود، ولكن إدارة المارد الأهلي وافقت علي رحيل ربيعة ومحمد محمود علي سبيل الإعارة.

وجاء ذلك بعد أن طالب مدافع الفريق رامي ربيعة المشاركة في المباريات ورفضه الجلوس علي مقاعد البدلاء.

وتحدث أبوجريشة وسليمان مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مستشار مجلس الأهلي للتعاقدات حول إمكانية ضم أحد لاعبي الفريق ، وحدد مسئولو الأسماعيلي الرباعي، مروان محسن، ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد وحيد للتعاقد مع بعضهم،حيث انتهت الجلسه علي الموافقة في رحيل رامي ربيعة ومحمد محمود الي الدراويش، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبل بعد إهتزازنتائج الفريق ورغبت الفريق في إستعادة مكانته المعتاده في الدوري لتليق بجمهور الدراويش الذي ينتظر من الفريق الأفضل حيث يسعي في تحسين مستواه الفتره القادمة.

والجدير بالذكر أن يحتل نادي الإسماعيلي المركز الـ14 في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيدة 7 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها، بينما يتصدر المارد الأحمر نرتيب الدوري برصيد 21 من أصل 9 مباريات خاضها الفريق ،وكانت اخر مباراة خاضها المارد الاحمر امام فريق بيراميدز التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي بعد إلغاء هدف احرزه النادي الأهلي وتم تحليل الهدف إنه صحيح 100% وركلة جزاء لم تحتسب وهذا ما تسبب في جدل عقب انتهاء القاء ،وحصول حارس بيراميدز شريف إكرامي بأفضل لاعب في المباراة

وكانت آخر مواجهات فريق الإسماعيلي في الدوري كان امام فريق غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما مباراته القامة له امام فريق بيراميدز.

