أسعار العملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم الأربعاء 27 يناير

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يهتم الكثير من المواطنين بأسعار العملات العربية والأجنبية، خاصة من رجال الأعمال والمستثمرين نظرًا لتأثيرها المباشر على أعمالهم، لذا يظلوا متابعين تباين الأسعار واستقرارها بمختلف البنوك المصرية فضلًا عن البنك المركزي المصري. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-1-2021 دوت الخليج ترصد أسعار الصرف الرسمية الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه وفق أخر تحديث للبنك المركزي

أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وفق البنك المركزي لليوم الاربعاء 27 يناير بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.66 جنيه، و 15.79 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 19.01 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.17 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.42 جنيه، وللبيع 21.60 جنيه. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.62جنيه، وللبيع 17.78 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.09، وسعر البيع 15.22 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.44 للبيع. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري وفق البنك المركزي لليوم الخميس 14يناير بلغ سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.21 جنيه. وسجل الدينار الكويتي 51.669 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.25 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و 4.300 جنيه للبيع. كما وصل سعر الشراء للدينار البحريني 41.55 جنيه، و 41.901 للبيع. والريال القطري وصل سعر الشراء الخاص به لـ 4.302 جنيه، وسعر البيع 4.33 جنيه.يذكر أن أسعار العملات الأجنبية على مستوى البيع والشراء أمام الجنيه المصري استقرت بنهاية التداولات أمس الثلاثاء بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري، بينما تباينت العملات العربية في ختام تعاملاتها مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصري.

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