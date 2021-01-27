سعر الحديد اليوم الاربعاء 27 يناير 2021

شهدت أسعار مواد البناء المختلفة حالة من الاستقرار اليوم الاربعاء الموافق 27 يناير 2021، حيث استقرت أسعار الجبس ، وشهدت أسعار الحديد استقرار في أسعارها بعد موجة متباينة بين الانخفاض والارتفاع شهدتها الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع وانخفاض أسعار مادة خام البيليت عالميًا.

أسعار العملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم الأربعاء 27 يناير

فيما شهد سعر الأسمنت بأنواعه المختلفة انخفاض بعد ارتفاع في سعره الفترة الأخيرة، ونستعرض في السطور التالية أسعار كلا منهم، والتي قد تجدها مختلفة بحسب مناطق الشراء.

دوت الخليج ترصد أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 27 يناير 2021

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27 يناير

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 13 ألفا و500 جنيه، وسجل سعر طن حديد عز والدخيلة 13 ألفا و700 جنيه، ووصل سعر طن حديد المراكبى إلى 13 ألفا و300 جنيه، وجاء سعر طن حديد الكومي 13 ألفا و300 جنيه، وبلغ سعر طن حديد بيانكو 13 ألفا و300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 27 يناير

بلغ طن أسمنت الشركة العربية المسلح 760 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 735 جنيها، وسجل طن أسمنت المخصوص 720 جنيها، وجاء سعر طن أسمنت سيناء 710 جنيهات، وبلغ سعر طن أسمنت طرة وحلوان 735 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت السويدى إلى 755 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأربعاء 27 يناير

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، ووصل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء إلى 2450 جنيها، كما وصل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 770 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الأربعاء 27 يناير

سجل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ740 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 770 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 765 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 600 جنيه، بينما وصل سعر الواحة المخلوط إلى 635 جنيها.

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 27 يناير

سجل سعر جبس الدولية 700 جنيه للطن، ووصل طن جبس العامرية إلى 650 جنيها، وجاء سعر طن السويس وصل إلى 580 جنيها.