انطلاق جلسة البرلمان بفيلم وثائقي لوزارة الثقافة بحضور إيناس عبد الدايم

انطلقت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، باستعراض الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فيلم توثيقى عن أنشطة الوزراة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، قبل ان تبدأ عرض بيانها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزيرة الثقافة

وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم، طلبت إستعراض فيلم توثيقى عن أنشطة الوزارة قبل ان تبدأ عرض بيانها عن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع الثقافة.ومن المقرر ان يتم الإستماع خلال جلسة اليوم، إلى وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.

من ناحيته ناشد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الإجتماعي، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلا : نرجو الالتزام بالكمامات في مواجهة هذا الوباء اللعين، حفظكم الله.

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