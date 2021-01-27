مجلس النواب يستقبل وزيرى النقل والبترول الأحد المقبل

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال دور الانعقاد العادى الأول، من الفصل التشريعى الثانى، استقبال عددًا من الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، بدءًا من يوم الأحد المقبل 31 من يناير 2021، وذلك تفعيلًا لدور المجلس الرقابى والتشريعى، ونقدم لمتابعينا ماوعيد حضور الوزراء بالساعة واليوم.



الأحد 31 يناير 2021

من المقرر حضور وزير النقل، المهندس كامل الوزير، لعرض برنامج الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ومن المقرر أن يستعرض وزير النقل أهم الملفات والتطورات الأخيرة فى مجال النقل، والذى يشهد تطورًا كبيرًا، حيث تستعد مصر إلى دخول منظومة القطار الكهربائى، وأيضًا ما يتعلق بحركة التطوير والتحديث الحاصلة فى مجال النقل.

كما يستقبل مجلس النواب، وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، وذلك لعرض برنامج الوزارة، والرد على أسئلة النواب واستفسارتهم.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العامة بالبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد قررت استدعاء الوزراء والمسئولين فى السلطة التنفيذية لعرض برنامج الحكومة، وذلك عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، و27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى الجلسات العامة، واستقبل مجلس النواب بالفعل، عددًا من الوزراء، منهم وزير الخارجية، السفير سامح شكرى، ووزير الطيران المدنى، محمد منار عنبة، ووزير الإعلام أسامة هيكل، ووزير الزراعة ، السيد القصير، ووزير الرى، محمد عبد العاطي.