إسلام عوض مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لأمانة محافظة الجيزة بحزب حماة الوطن

أصدر الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة القرار رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ اليوم ٢٣ / ١ /٢٠٢١ بتعين الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم أمانة حزب حماة الوطن محافظة الجيزة .
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يذكر أن الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض ضمن الكتاب ونجوم التحليل السياسي المعروفين والذين اشتهروا وتميزوا بالقدرة على تحليل الأحداث الداخلية والخارجية سياسيا واقتصاديا، وكان أول من تحدث عن توقع خسارة دونالد ترامب لأنتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، بسبب سوء تعامله مع ملف جائحة فايروس كورونا ببلاده .
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