إيناس عبد الدايم للنواب: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعددية الثقافية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والذى يشهد إلقاء وزيرة الثقافة بيانها حول أداء وزارتها خلال الفترة "2018- 2020". وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين قطاعات الوزارة والوزارات المعنية مؤسسات المجتمع المدنى، قائلة: "الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة". وأكدت أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعددية الثقافية، مشيرة إلى أن الوزارة ترفع شعار بناء الإنسان المصري أولا، وترسيخ الهوية الثقافية وتفعيل دور المؤسسات الثقافية وتعزيز القيم الإيجابية ومكافحة التطرف الفكرى والريادة الثقافية وتفعيل دور القوى الناعمة بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

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