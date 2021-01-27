رئيس النواب يطالب الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - ناشد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".





وقال فى بداية الجلسة، اليوم الأربعاء: "نرجو الالتزام بالكمامات فى مواجهة هذا الوباء اللعين، حفظكم الله". وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إلقاء وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بيانها حول أداء وزارتها خلال الفترة (2018- 2020)، وكذا وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

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