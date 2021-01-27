إنفوجراف.. التضامن تعلن شروط مسابقة الأم المثالية 2021

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بيان اليوم الأربعاء، أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معانى التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التى تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.

وأوضح بيان وزارة التضامن اليوم الشروط الأساسية للاختيار هذا العام وهى:

- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادى الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، أسوان" بحد أقصى 5 أبناء.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

- التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

وتتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة "أطفال بلا مأوى" وتعظيم دور هذه الأسر خصوصا الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.



الفئات المكرمة لهذا العام:

- الأم المثالية على مستوى المحافظات

- الأم البديلة

- أم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية وبصرية وحركية"

- أم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية.

- أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

- استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادى.



المعايير المرجحة للاختيار:

- تقدير أهمية التعليم للأبناء

- الأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل

- الأم التى شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية

- مدى مشاركة الأم فى الأنشطة الاجتماعية التطوعية

- قدرتها على دمج أحد الأبناء فى المجتمع إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة للأم البديلة وهى الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة الاب التى قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعى مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة فى التعليم والصحة والمعاملة.