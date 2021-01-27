انطلاق جلسة البرلمان بفيلم وثائقى لوزارة الثقافة

جدة - نرمين السيد - انطلقت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، باستعراض الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فيلم توثيقى عن أنشطة الوزراة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، قبل ان تبدأ عرض بيانها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، طلبت استعراض فيلم توثيقى عن أنشطة الوزارة قبل ان تبدأ عرض بيانها عن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع الثقافة.ومن المقرر ان يتم الإستماع خلال جلسة اليوم، إلى وزيرى الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، فى استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة فى الفترة الماضية. وناشد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا "كوفيد -19" قائلا: "نرجو الالتزام بالكمامات فى مواجهة هذا الوباء اللعين، حفظكم الله".

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