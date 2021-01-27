عاجل.. الحكومة: لا صحة لتجميد برنامج تكافل وكرامة أو إيقافه

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول تجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيداً لإيقافه بشكل كامل، عار تمامًا عن الصحة.





وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيداً لإيقافه بشكل كامل، مُوضحةً استمرار صرف الدعم النقدى لبرنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعى ومنتظم لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، والبالغ عددها نحو 3 ملايين و800 ألف أسرة حتى الآن، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة.

وفى سياق متصل، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دورى، للتأكد من عدم حدوث أى أخطاء تؤدى لاستبعاد أى أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمى للوزارة (moss.gov.eg).