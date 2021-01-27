المصريين الأحرار لنواب بالكونجرس: توقفوا عن دور الوصاية على دول أخرى

جدة - نرمين السيد - أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، عن استياؤه من إعلان نائبان فى الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى وهما دون باير وتوم مالينوفسكى عن تشكيل لجنة لمتابعة حقوق الإنسان فى مصر.





وقال رئيس الحزب، فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه على نواب الكونجرس الأمريكى التوقف عن ممارسة دور الوصاية على دول أخرى وتسييس حقوق الإنسان وتحويلها لمادة للتجاذب السياسى تبعد مبادئ حقوق الإنسان عن مقاصدها وأهدافها فى الارتقاء بها وفق قواعد الحوار المجتمعى ورؤية كل دولة لظروفها.

وأضاف خليل، أن البرلمان المصرى ومنظمات حقوق الإنسان المصرية ومكونات المجتمع المدنى فى مصر هى المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مصر أثبتت خلال السنوات الماضية حرصها على التعاون مع الآليات الحقوقية الأممية واستجابت لمعظم التوصيات التى وجهت إليها من الدول خلال آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولى.

وأشار إلى أن محاولات الوصاية الخارجية التى يقوم بها نواب فى الكونجرس ضد دول العالم أسلوب قديم ينتمى للعهود الاستعمارية وتتناقض مع مبدأ سيادة الدول وحقها فى تقرير مصيرها، لافتا إلى ان فشل كل الدول التى حاولت الولايات المتحدة فرض الديمقراطية عليها بالقوة بل وشهدت انتهاكات حقوقية جسيمة مثل حفلات التعذيب التى قام بها الجنود الأمريكيين ضد العراقيين فى سجن ابو غريب أو رحلات التعذيب التى استخدمت فيها احدى الجهات الأمريكية علاقتها بأجهزة شرق أوسطية لتعذيب مشتبه بهم ورصدتها المؤسسات الحقوقية الدولية.

وأكد خليل أن الأولويات كانت تفرض على نواب الكونجرس التحرك لدفع إسرائيل للعودة إلى مائدة المفاوضات وتحقيق السلام فى فلسطين على أساس حل الدولتين والتراجع عن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس.