وزيرة البيئة: جائحة كورونا جعلت التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية وضرورة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن جائحة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم حاليا جعلت اتخاذ إجراءات نحو التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية هامة لكل الدول، وأظهرت الحاجة الملحة لدمج تلك الإجراءات فى كافة خطط التنمية، مشيرة إلى أهمية هذا الحوار فى رفع الطموح وحشد مصادر التمويل وبناء الشراكات فى مجال التكيف خلال هذه الآونة.





خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الحوار الوزارى حول إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ، فى إطار قمة التكيف التى عقدها رئيس وزراء هولندا، والسكرتير العام السابق للأمم المتحدة، "بان كى مون" والذى يتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة المركز العالمى للتكيف بهولندا.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تولى مصر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة لتحالف التكيف والمرونة إزاء آثار التغيرات المناخية، فى إطار قمة المناخ التى عقدها سكرتير عام الأمم المتحدة فى سبتمبر 2019، حيث لعبت مصر دوراً مهما فى تنسيق الموقف التفاوضى ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدى لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها، مما ساهم فى إطلاق الإعلان سياسى حول التكيف والمرونة الذى انضم له 121 دولة و86 منظمة دولية.

وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بالزخم المتزايد الذى اكتسبته قضية التكيف مع آثار تغير المناخ، والتى تمثل أولوية كبرى لمصر، وللدول الأفريقية، ولكافة الدول النامية منذ الجهد المشترك المصرى البريطانى، مما مهد الطريق أمام عقد قمة التكيف، والتى تعد أول قمة عالمية مخصصة للتكيف، شهدت مشاركة واسعة من جانب زعماء العالم والوزراء المعنيين.

وأطلق رئيس الوزراء البريطانى فى كلمته أمام القمة، تحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ، بالمشاركة مع مصر، وبنجلاديش، وملاوى، وهولندا، وسانت لوتشيا، والأمم المتحدة، للبناء على الجهود المشتركة المصرية البريطانية فى مجال دعم ودفع قضية التحالف والمرونة إزاء تغير المناخ.

وأعرب العديد من الزعماء والوزراء المشاركين عن ترحيبهم بإطلاق هذا التحالف، ودعمهم له، ودعوا جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات وكبرى الشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص إلى الانضمام له ودعمه.

وسلطت ياسمين فؤاد الضوء على الجهود التى قامت بها مصر فى هذا المضمار فى الإطار الإفريقى، وعلى رأسها قيام مصر باقتراح إطلاق مبادرة إفريقية للتكيف، قامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والاجهزة الإفريقية، وأجهزة الأمم المتحدة، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ فى باريس فى ديسمبر 2015، معربة عن تطلعها لوضع المبادرة موضع التنفيذ فى أسرع وقت ممكن، ومشيدة بالتعاون المثمر بين المبادرة وبين المركز العالمى للتكيف.

ودعت وزيرة البيئة فى كلمتها دول العالم لمضاعفة إجراءاتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولى فى هذا الصدد، مشيرة إلى التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول فجوة التكيف، والذى يعبر عن متطلبات تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، ومنها الحاجة لسد الفجوة التمويلية، حيث تحتاج الدول النامية إلى ما بين 140 إلى 300 بليون دولار بحلول عام 2030 لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، بينما المتوفر فعليا 1.25 بليون دولار، مؤكدة ضرورة زيادة المساهمة التمويلية للدول المتقدمة والمؤسسات التمويلية بنسبة 50 % على الأقل، بما يساعد على سرعة سد تلك الفجوة.