مجلس الوزراء يوافق على اعتبار «تطوير القرى» مشروعا قوميا

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على اعتبار مشروع "تطوير القرى المصرية" ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.





وشدد مدبولى على أهمية متابعة كل وزير لأعمال تنفيذ مشروع القرى المصرية، الذى نأمل أن يكون علامة فارقة فى تاريخ القرية المصرية، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع.

وقال إن هذا المشروع سيسهم فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم فى تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع فى هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية فى شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للمجلس، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حضور الافتتاحات الرئاسية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى فى شرق بورسعيد، لافتاً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار، إنما تستهدف زيادة الأمن الغذائى للدولة، موجهاً الشكر للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجميع القائمين على هذا الإنجاز الكبير.

كما أشار إلى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ 69، والذى تم خلاله التأكيد على الاستعداد التام والدائم لقوات الشرطة المصرية للتصدى لأى أعمال تضر بأمن مصر وشعبها، موجهاً فى هذا الصدد الشكر لوزير الداخلية، ولكل العاملين بالوزارة على جهودهم المبذولة فى سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشيداً بما يظهره أبناؤنا فى الشرطة المصرية من استعداد كبير.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التواصل مع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية فى مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع كل المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية.

وعقب رئيس الوزراء بأنه سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور رئيس اتحاد الصناعات، والغرف الصناعية بهذا الشأن، مشددا على أن أحد أهم نتائج هذا المشروع هو دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، وعلى رجال الصناعة المصرية أن يبذلوا أقصى طاقتهم معنا بهدف نجاح هذا المشروع.