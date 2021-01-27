مجلس جامعة الإسكندرية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة منتصف العام مباشرة، مشيراً إلى إعلان جداول الامتحانات مع بداية شهر فبراير المقبل.





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس". وأكد قنصوه، ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين قطاعات الجامعة خلال الفترة الحالية لنشر التوعية وطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المجتمع، معربا عن شكره للفرق الطبية، وكذلك الفرق المشاركة فى عمليات التطهير والتعقيم. من جانبه استعرض الدكتور فهمى شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة محاور خطة جامعة الإسكندرية للإجراءات الاحترازية ووضع آليات دخول الحرم الجامعى وممارسات النظافة العامة والتطهير ـ التهوية الجيدة. وأضاف شارل، أنه سيجرى عمل تقارير دورية لحالات الاشتباه والإصابة والمخالطين وعمل قاعدة بيانات وإحصائيات دورية مع تحفيز البحث العلمى فى هذا المجال وإصدار كتيب إرشادات لحماية العاملين من فيروس كورونا المستجد.

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