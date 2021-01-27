كورونا يؤجل مباراة الاتحاد وغزل المحلة في الدوري

قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباراة غزل المحلة و الاتحاد السكندري التي كان مقررا لها الخميس القادم بسبب حالات كورونا التي ضربت الفريق السكندري و التي وصلت لاكثر من 10 حالات حيث بلغت عدد الإصابات 17 حالة منها 13 لاعبا و 4 أفراد بالجهاز الفني.

وقام محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بإجراء اتصالات مع اللجنة الثلاثية لتأجيل المباراة ولكن تم رفض طلبه في البداية بحجة انتظام المسابقة قبل أن يتم الموافقة في نهاية الأمر.

من ناحية أخرى، تم تعقيم وتطهير لكافة المرافق بنادى الاتحاد السكندرى وخاصة غرف تغيير الملابس وصالة الجيم بفرع النادى بسموحة تحت إشراف اللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة ويتم هذا الإجراء بشكل دورى لجميع أرجاء ومرافق نادى الاتحاد السكندرى بالمقر الرئيس بالشاطبى وبفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض للحفاظ على صحة السادة الأعضاء

و يلتزم جميع العاملين بالنادى بارتداء الكمامات الصحية واستخدام المواد المُطهرة حفاظاً على صحتهم وصحة الأعضاء أيضاً، وبأشراف مباشر من الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذى الذى وجه الشكر للأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى على اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التى ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء والعاملين بالنادى.