القوى العاملة: تعيين 266 شابا وصرف 29 ألف جنيه لـ12 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء ، بتعيين 266 شابًا ، منهم شابًا من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 359 شابأً.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال لمنحة مولود جديد ، و 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه ، و 340 جنيه نفقة علاج ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 29 ألفًا و 340 جنيهًا لـ 12 عاملا ، فضلًا عن تسجيل 18 عاملًا جديدًا على المنظومة، كما قامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 42 ترخيصًا لعمل الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 198 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم تلقى 111 شكوى عمالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 53 شكوى منهم، وتم تسوية 35 شكاوى وديا، و 23 شكوي ما زالت تحت البحث ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 49 منشأة ، وإعادة التفتيش على 156 منشأة ، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوتان للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث 4 شكاوى .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .