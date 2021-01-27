700 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة أسيوط

يتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان، الأربعاء، أنه في نطاق محافظة أسيوط إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020 بلغ عدد المشتركين حوالى(1. 1) مليون مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 225 ) الف مشترك عن عام 2014، وتم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خلال الفترة من 2014 حتى 2020 باستثمارات بلغت حوالى (700) مليون جنيه، تم من خلالها: تنفيذ (17) موزع جديد وتنفيذ (450) محول جديد واضافة قدرة 277. 5 م. ف. أ بالإضافة الى 357 كشك معدني وتركيب (2748) عمود جهد متوسط و( 3989 ) عمود جهد منخفض، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 694 كم كابلات و 3460 كم موصلات، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى25كم كابلات و 2367 كم موصلات.

وفى اطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيذ ( 100) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة اعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالي تكلفه ( 86 ) مليون جنيه بطول 81 كم،

وفى مجال مواكبه التطور التكنولوجي ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء التي كانت من اهم مشاكل العملاء فقد تركيب (381) ألف عداد مسبق الدفع و ( 7600) عداد ذكى، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجا، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة.

وفى هذا الصدد تمت المشاركة في هذه المبادرة ووضع خطة التطوير لشبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة بالمبادرة لتحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية واستكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسبه ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة.

وبلغت تكلفة تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن هذه المبادرة مبلغ وقدره يصل إلى حوالى 21 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير قرى ( شقلقيل & الشنابله – العطيات – القصر – الكلابات – الاقادمه – الطوابيه ).

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيا إلى تحقيق رضاء المشتركين.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.