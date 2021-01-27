الصحة العالمية: لا مشكلة من حصول الحوامل على لقاح كورونا ونخشى المضاعفات

قال إيفان هوتين، الخبير بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاح الخاص بكورونا صالح للفئات البالغة ولا مشكلة من حصول الحوامل عليه، لكن نخشى أن يكون هناك مضاعفات لبعض الحالات.

وأكد هوتين أن المنظمة تخشى من التطعيمات في بعض الحالات التى يتسبب فيها الطعم فى حدوث مضاعفات كالذين يحصلون على أدوية مثبتة للمناعة.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن كوفاكس سيوفر احتياجات الدول الأعضاء، بما يعادل 20% من السكان، وأضاف: "كوفاكس سيوفر حصص لقاحات لــ 5 دول في الإقليم، حيث ستتوفر كميات كبيرة في 2021 و2022".

وأضاف مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 3 سلالات جديدة لكورونا ظهرت فى 10 دول فى إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أن كوفاكس يضمن التوزيع العادل.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إنه مع حلول شهر فبراير سيوفر كوفاكس 25 مليون جرعة، ومع نهاية مارس ستكون الجرعات مؤمنة للجميع وسيكون الجميع حصل عليها، لافتا إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر المقبل سيكون تم توفير 355 مليون جرعة من لقاح كورونا لجميع البلدان الأعضاء في كوفاكس.



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت ارتفاع الطلب العالمى على خدمات الأطباء النفسيين والمعالجين بسبب جائحة فيروس كورونا، طبقا لتصريحات لـ ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، التى نشرتها وكالة تاس الروسية.

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثير كوفيد 19، على الصحة العصبية والعقلية، إلى أن 93% من الدول الـ130 المشاركة بالمنظمة، قد أبلغت عن حدوث اضطرابات في الصحة العقلية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات، بسبب الوباء العالمى، وبالتالي ارتفعت معدلات الإقبال على خدمات الطب النفسى.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن التعافي من الوباء أمر مستحيل دون الاهتمام العاجل بتعزيز الصحة العقلية، وهي العملية التي ينبغي أن تشمل المجتمع بالكامل، من خلال توفير مجموعة كاملة وعالية الجودة من الخدمات الشاملة والمتكاملة في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي في الوقت المناسب وبجودة عالية، والذى يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التغطية العالمية لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تعزيز محو الأمية في مجال الصحة العقلية والتوعية بين المواطنين والطاقم الطبي، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة بعد تخطى تلك الجائحة.

وأكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن لقاح كورونا آمن، لافتا إلى أن جميع الذين يحصلون على لقاح كورونا معرضون للإصابة مرة أخرى بالفيروس، وإن لم تظهر عليهم أى أعراض.

وقال الدكتور أحمد المنظرى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن الشخص قد يصاب بفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح.

وأضاف أن الفيروس قد يكون موجودا في أغشية الفم أو الأنف، والحصول على اللقاح ليس إلزاميا، ولكنه التزام أخلاقى خاصة للعاملين في القطاع الصحى.

وحذر من أن رفض الفرق الطبية الحصول على اللقاح يمثل خطورة على صحتهم وعلى صحة من يتعاملون معهم، لأنهم يتعرضون لأشخاص مصابين بالمرض.

وأوضح أحمد المنظرى، أن كوفاكس يسعى إلى توفير لقاحات كورونا للدول الأعضاء مشيرا إلى أن كوفاكس أنشأ نظام تسجيل للحصول على اللقاح بين الدول، وتابع: "أصبحنا في حاجة إلى التلقيح".

وأضاف المنظرى، أنه تم توجيه الشركات لإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن العديد من الشركات حصلت على موافقات طارئة لإنتاج اللقاحات المتعلقة بكورونا وهناك تطعيمات جديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه توجد كميات مناسبة من اللقاحات وجميعها آمنة.

وأكد المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط خلال مؤتمر اليوم عبر الفيديو كونفرانس، أن العالم سجل 100 مليون إصابة بكورونا و5 ملايين إصابة بإقليم شرق المتوسط.