هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برنامج للتهيئة وورش عمل لـ17 مركزا طبيا ببورسعيد

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برنامجا للتهيئة والتعريف بمعايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية وذلك على مدار ثلاثة أيام من 25 -27 يناير بمقر الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وقد شارك بالبرنامج عددا من العاملين بالمستويات الإدارية المختلفة ومسئولي إدارات الجودة ومكافحة العدوى بـ17 وحدة ومركز صحي ببورسعيد وقد قام وفد الهيئة بإشراف د. السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة خلال اليوم الأول من البرنامج بشرح المعايير المتركزة على المريض بمختلف أبعادها بما تشمله من معايير سلامة المريض، معايير إدارة وسلامة الدواء، معايير الجراحة والإجراءات التداخلية ومعايير الخدمات التشخيصية والمساعدة..

وركز اليوم الثاني من البرنامج على المعايير المؤسسية التي تضم معايير سلامة البيئة والمنشآت، معايير تجنب ومكافحة العدوى، معايير الحوكمة المؤسسية، معايير إدارة الموارد البشرية، معايير المشاركة المجتمعية ومعايير إدارة المعلومات وغير ذلك مما يستهدف خلق مكان العمل الملائم لتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة حيث أوضح وفد الهيئة الجوانب المختلفة لمفاهيم تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية والمعايير التي تضمن استمرارها واستدامتها بنفس مستوى الجودة.

وللانتقال من مستوى الشرح النظري إلى المستوى التطبيقي نظم وفد الهيئة خلال اليوم الثالث عددا من ورش العمل استهدفت كيفية تنمية قدرة المؤسسات على التقييم الذاتي كما شارك العاملين من ٣ مراكز صحية (مركز تعاونيات الزهور - مركز شرق النوادي-مركز جنوب البترول) في نماذج لسيناريوهات واقعية تمثل محاكاة لجولة المريض والمراحل التي يمر بها بعد تطبيق معايير الجودة في الوحدة.

وتعد المعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حافزا لإحداث التغيير والتحسين في كلا من ثقافة وممارسة الرعاية الصحية في مصر بما يتماشى مع تطوير المنظومة الصحية في مصر وفقا لرؤية مصر 2030.. وكانت الهيئة قد قامت بإصدار ١٠ كتيبات وأتاحتها على الموقع الاليكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg لتوضيح المعايير المطلوبة للتسجيل بالهيئة طبقا لأحدث المستجدات الدولية والمقاييس العالمية.