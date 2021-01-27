إيهاب الهرميل : مصر دولة مؤسسات وليس عليها وصاية من أحد

قال النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، إن تدخلات الكونجرس الأمريكي غير مقبول ومعادي فمصر دوله إقليمية ومحورية، ذات حضارة وليس عليها وصاية من أمريكا أو غيرها فمصر دولة مؤسسات وحقوق الإنسان فيها ثابته منذ أمد بعيد ومنذ فجر التاريخ. إيهاب الهرميل: نرفض أى تدخل فى شأن مصر الداخلى

وأكد إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، أننا نرفض أى تدخل من البرلمان الأوربي أو الكونجرس أو التقارير التى تصدر منهم بخصوص حقوق الإنسان فى مصر، والذى نعتبره قرار ممنهج متأثر بجماعة إرهابية، ترسل تقارير مشبوهه لصالح دول ضد مصر، مشيرا إلى أن أى حديث عن انتهاكات لحقوق الانسان قد جاء سطحيا ولا ينظر إلى واقع، ولم يتعمق فيما حققته القاهرة في السنوات الأخيرة من إرساء لحالة الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي، على عكس دول بأكملها زالت نتيجه الفوضى والأزمات وحدث بها أبشع الجرائم.

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