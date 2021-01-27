بعد اصابته بسبب بيراميدز.. تعرف على مدة غياب محمد هاني

أعلن مصدر داخل النادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام نظيره بيراميدز.
وأكد المصدر إن الأشعة التي أجراها اليوم محمد هاني أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.
وكان محمد هاني قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمس أمام بيراميدز وأجبرته على مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 10 وحل زميله أحمد رمضان بيكهام بديلا له.
وأضاف أن محمد هاني يحتاج للتأهيل لمدة أسبوع وسيكون جاهزا لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.
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