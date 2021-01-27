بعد اصابته بسبب بيراميدز.. تعرف على مدة غياب محمد هاني

أعلن مصدر داخل النادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام نظيره بيراميدز.

وأكد المصدر إن الأشعة التي أجراها اليوم محمد هاني أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وكان محمد هاني قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمس أمام بيراميدز وأجبرته على مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 10 وحل زميله أحمد رمضان بيكهام بديلا له.

وأضاف أن محمد هاني يحتاج للتأهيل لمدة أسبوع وسيكون جاهزا لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.