أخبار مصرية

بعد اصابته بسبب بيراميدز.. تعرف على مدة غياب محمد هاني

0 نشر
0 تبليغ

أعلن مصدر داخل النادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام نظيره بيراميدز.

وأكد المصدر إن الأشعة التي أجراها اليوم محمد هاني أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وكان محمد هاني قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمس أمام بيراميدز وأجبرته على مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 10 وحل زميله أحمد رمضان بيكهام بديلا له.

وأضاف أن محمد هاني يحتاج للتأهيل لمدة أسبوع وسيكون جاهزا لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اصابته بسبب بيراميدز.. تعرف على مدة غياب محمد هاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا