مواجهات نارية.. تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا 2021

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021، عن مواجهات قوية بين الأندية السعودية والإماراتية والإيرانية والقطرية.
وجاء الهلال السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من شباب الأهلي دبي الإماراتي والاستقلال الطاجيكي والفائز من مباراة الغرافة القطري وفريق AGMK الأوزبي.
أما المجموعة الثانية، فضمت كل من الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفائز من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.
ووقع الدحيل القطري في المجموعة الثالثة إلى الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي.
وجاء في المجموعة الرابعة كل من السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني (أول ناد أردني يشارك في البطولة) والفائز من مباراة فولاذ الإيراني والعين الإماراتي.
وجاء بيرسبوليس الإيراني في المجموعة الخامسة إلى جانب الريان القطري وغوا الهندي والفائز من مباراة الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي
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