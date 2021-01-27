أحمد سامي يكشف مفاجآة مدوية عن سر تألق مصطفى فتحي مع سموحة

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة صباح اليوم كواليس فوزه الاخير على فريق المقاولون العرب بعد سلسلة التعادلات، وسر تألق مصطفى فتحي لاعب سموحة المعار من الزمالك.

وقال أحمد سامي خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم عبر برنامج "مع شوبير": "أحمد الله على فوز أمس بعدما دخل الفريق في سلسلة من التعادلات".

وتابع: "لن أقول بعد الفوز أنني أفضل فريق، وأكون كاذبا إذا قلت أنني أنافس على شيء محدد، لكننا كنا الأحق بفوز العديد من المباريات التي تعادلنا فيها".

وعن تألق مصطفى فتحي الملفت للنظر مع فريق سموحة، قال: "في البداية عندما طرح اسم مصطفى للإنضمام لفريق سموحة، تحدث معه تليفونيا، لأنه كان يمتلك العديد من العروض".

وتابع: "المفاجآة التي لا يعرفها الكثيرون هي أن مصطفى فتحي تنازل عن أموال كثيرة لكي يأتي إلى سموحة، وهو شيء أقدره للغاية".

وأكمل: "كل ما فعلته مع مصطفى هو أنني غيرت طريقة لعبه التي كانت يلعب بها في نادي الزمالك، حيث كان دور مصطفى فتحي على الخط فقط، لكنني غيرت من ذلك وأعطيت له حرية أكثر للعب، وأعفيته من الأدوار الدفاعية ليعطي كل ما عنده".

وانتقل مصطفى فتحي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، من فريق الزمالك إلى فريق سموحة بمبلغ مليون جنيه.

وقال فرج عامر في وقتٍ سابق عن انتقال مصطفى فتحي لسموحة: " كانت هناك أندية ترغب في ضم اللاعب ولكنه فضل سموحة رغم الإغراءات المادية الكبيرة سواء للاعب أو للزمالك، تكاد تكون أكثر من 40% من عرضنا".

فاز فريق سموحة في آخر مواجهاته أمام المقاولون العرب أمس، بنتيجة 2-1، في مباراة من الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وسجل مصطفى فتحي هدف الفوز لسموحة بالدقيقة 69 بعد ركلة حرة لصالح فريق سموحة على حدود منطقة الجزاء نفذها مصطفى فتحي عن طريق تسديدة رائعة سكنت أقصى يمين الشباك.

وينتظر سموحة مواجهة هامة أمام فريق الإسماعيلي في الجولة العاشرة يوم الثالث من فبراير المقبل، على ملعب الإسماعيلية.