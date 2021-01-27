عاجل| الزمالك يحصل علي صفقة مُدوية هاربة من جحيم تركيا

الزمالك-أرشيفية
اشارت تقارير تركية الى توصل نادي جالاطة سراي التركي إلى اتفاق نهائي مع نادي الزمالك بشأن انتقال مصطفى محمد لاعب الفريق الأيام المقبلة، ونوهت التقارير إلى وجود مفاجأة ولكن بعيدة عن صفقة مصطفى محمد.
وأكدت التقارير، أن الزمالك قد يشتري لاعبًا من جالطة سراي بعيدًا عن مفاوضات صفقة مصطفى محمد، حيث هناك رغبة من طرف القلعة البيضاء في ضم مهاجمنا مباي دياني.
وكان مهاجم غلطة سراي، السنغالي مباي دياني (29 سنة)، قد تعرض لـ"هجوم عنصري" من طرف الصحفي التركي "إمري بول".
وقال الصحفي التركي عبارات "عنصرية" في حق لاعب غلطة سراي: "إنهم يأكلون التماسيح في السنغال وجاء ليصبح مهاجما هنا!"
وأدلى "إمري بول" بكلمات عنصرية، خلال برنامج تلفزي على قناة 'A Spor' التركية، وقال: "إنه قادم من السنغال، وهناك يأكلون التماسيح. لا نعلم إن كان قد دخل إلى المدرسة إلى هناك أم لا، وجاء هنا ليصبح مهاجما".
ونفى المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة، الأخبار التي ترددت بشأن انتقال مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك الى جالطة سراي التركي خلال الفترة الحالية.
أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي لا تمانع في احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق، موضحا أنه لا جديد بشأن المفاوضات مع نادي سانت إتيان الفرنسي بخصوص اللاعب.
وشدد هشام إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية ، بأن نادي الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسئولين بالنادي.
وكان نادي الزمالك، رفض مؤخرًا انتقال مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان؛ ردًا على تصريحات "رولاند لومير"، رئيس النادي الفرنسي الاستفزازية، وتهديده مسئولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة. وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى 2.5 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
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