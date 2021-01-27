عاجل| الزمالك يحصل علي صفقة مُدوية هاربة من جحيم تركيا

اشارت تقارير تركية الى توصل نادي جالاطة سراي التركي إلى اتفاق نهائي مع نادي الزمالك بشأن انتقال مصطفى محمد لاعب الفريق الأيام المقبلة، ونوهت التقارير إلى وجود مفاجأة ولكن بعيدة عن صفقة مصطفى محمد.

وأكدت التقارير، أن الزمالك قد يشتري لاعبًا من جالطة سراي بعيدًا عن مفاوضات صفقة مصطفى محمد، حيث هناك رغبة من طرف القلعة البيضاء في ضم مهاجمنا مباي دياني.

وكان مهاجم غلطة سراي، السنغالي مباي دياني (29 سنة)، قد تعرض لـ"هجوم عنصري" من طرف الصحفي التركي "إمري بول". وقال الصحفي التركي عبارات "عنصرية" في حق لاعب غلطة سراي: "إنهم يأكلون التماسيح في السنغال وجاء ليصبح مهاجما هنا!" وأدلى "إمري بول" بكلمات عنصرية، خلال برنامج تلفزي على قناة 'A Spor' التركية، وقال: "إنه قادم من السنغال، وهناك يأكلون التماسيح. لا نعلم إن كان قد دخل إلى المدرسة إلى هناك أم لا، وجاء هنا ليصبح مهاجما".