وزيرة الثقافة للنواب: نفذنا 712 نشاط بتكلفة 96 مليون لنبذ التطرف

وزيرة الثقافة - أرشيفية
أكدت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، الجهود المبذولة من جانب الوزارة لنبذ التطرف الفكرى، وكان في مقدمتها تنفيذ نحو 712 نشاط متنوع بتكلفة 96 مليون جنية، مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية والصالونات الثقافية وغيرها، وذلك في إطار جهود مكافحة ونبذ التطرف والعنف.
الجلسة العامة
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول اداء وزارتها خلال العام 2020- 2018.
وعددت الوزيرة إيناس عبدالدايم، البرامج والفعاليات المتنوعية في ضوء حرص الوزارة مواجهة التطرف الفكري، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقي المرأه الحدودية.
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وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.
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