إيناس عبدالدايم أمام البرلمان: برنامج الوزارة يقوم على ٧ محاور بالتعاون مع ١٣ هيئة

أكدت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهتماما كبيرا بقطاع الثقافة والفنون باعتبارها أساس تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

إيناس عبد الدايم تستعرض جهود الوزارة

وبدأت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدائم، بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 /2020)، بعرض فلم تسجيلي عن انشطة الوزارة خلال المرحلة السابقة وكذلك أهم المؤتمرات والندوات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة.

وزيرة الثقافة: الرئيس السيسي يؤمن بأهمية الثقافة والفن

وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إن الرئيس السيسي يؤمن بأن الثقافة والفن هي أساس بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسي يشدد دائما وأبدا على ضرورة العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية بالقيم المصرية التي نتمتع بها وهذا هو هدف الوزارة. وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إن الرئيس السيسي يؤمن بأن الثقافة والفن هي أساس بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسي يشدد دائما وأبدا على ضرورة العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية بالقيم المصرية التي نتمتع بها وهذا هو هدف الوزارة. اقرأ أيضًا: مجلس النواب يستقبل وزيرى النقل والبترول الأحد المقبل