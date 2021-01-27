إيناس عبدالدايم أمام البرلمان: برنامج الوزارة يقوم على ٧ محاور بالتعاون مع ١٣ هيئة

حنفى جبالى - أرشيفية
أكدت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهتماما كبيرا بقطاع الثقافة والفنون باعتبارها أساس تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.
إيناس عبد الدايم تستعرض جهود الوزارة
وبدأت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدائم، بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 /2020)، بعرض فلم تسجيلي عن انشطة الوزارة خلال المرحلة السابقة وكذلك أهم المؤتمرات والندوات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة.
وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إن الرئيس السيسي يؤمن بأن الثقافة والفن هي أساس بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسي يشدد دائما وأبدا على ضرورة العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية بالقيم المصرية التي نتمتع بها وهذا هو هدف الوزارة.
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ونوهت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إلى أن برنامج الوزارة يقوم على هذا الأساس وتحقيق هذه الأهداف عبر 7 محاور رئيسة وبالتعاون مع 13 هيئة من هيئات الوزارة بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن تطوير المؤسسات الثقافية، ومكافحة التطرف الفكرى، وضع برنامج الريادة الثقافية وتنمية الثقافة وحماية وتعزيز التراث المصري من بين هذه المحاور التي تعمل من خلالها وزارة الثقافة لتحقيق برنامجها.
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