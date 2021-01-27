دور رقابي متواصل ...10 وزراء جدد أمام البرلمان الإسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاستماع لبيانات الوزراء للأسبوع الثالث علي التوالي، بداية من الأحد المقبل وحتي الخميس، وذلك بحضور 10 وزراء جدد.

يوم الأحد يشهد المجلس بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

يوم الأثنين يشهد بيان الدكتور وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، و بيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزيرة الثقافة

يوم الثلاثاء، يشهد بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

يوم الأربعاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويوم الخميس يشهد بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بيان السيدة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

أكد أنها إدعاءات كاذبة.. محمد زين الدين: ملف حقوق الإنسان أصبح "ذريعة" للهجوم على مصر

يشار إلي أن مجلس النواب قرر استدعاء الحكومة بعد أن تلاحظ له قصور في تطبيق البرنامج الخاص بها التى حصلت من خلاله علي قة مجلس النواب بالفصل التشريعي الأول.