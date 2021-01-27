صدمة جديدة.. الأهلي يفقد ثلاثي ناري في كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نارية مرتقبة عندما يواجهة نادي الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

وكشف سامي قمصان المدرب المساعد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الثلاثي كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي، من العودة من الإصابة.

وقال سامي قمصان في تصريحات إذاعية: أن الثلاثي لن يتواجد في قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية حيث ينضم كريم نيدفيد لتدريبات الأهلي الجماعية عقب العودة من قطر، ومحمود متولي أمامه فترة حوالي شهر، وكذلك الأمر لمحمد محمود الذي أصبح الأقرب للانتقال للإسماعيلي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم، تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء دون الحصول على راحة سلبية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالمونديال أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

والجدير بالذكر، أن االنادي الأهلي تعادل مساء أمس أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.