تفاصيل إعفاء صندوق دوت الخليج من الضرائب والرسوم

بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 الخاصة بإنشاء صندوق "دوت الخليج"، نستعرض تلك التعديلات والتي تشمل عدد من الإعفاءات للرسوم والضرائب.

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تعديلات القانون لإعفاء صندوق دوت الخليج من الرسوم والضرائب 2021

ووفق لتعديلات القانون فإنه نظرًا لطبيعة الصندوق والغرض الذي تم إنشائه من أجلها، فقرر القانون في مادته "الثامنة" بعض الإعفاءات المالية للصندوق ومنها:

. إعفاء عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم.

. عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، والضريبة على القيمة المضافة.

. إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق، والرسوم الجمركية.

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استمرار الضريبة على الدخل

. لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا، بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق دوت الخليج، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

بعض مهام صندوق دوت الخليج

يذكر أن صندوق دوت الخليج يعمل على تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.

إضافة إلى إقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ودعم الشباب بمشروعات صغيرة للشباب، ومساندة الموقف الاجتماعى للدولة، إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة تتبع الصندوق أو يسهم فيها.