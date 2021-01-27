حوار.. مدرب المنتخب يكشف حقيقة توتر علاقة لاعبي المنتخب.. تبعات كورونا.. أسباب اختيارات الجهاز

كشف طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر عن إن معسكر الفراعنة المقبلة قد يشهد انضمام وجوه جديدة لقائمة المنتخب، وأكد على أن الجهاز الفني ليس لديه مخاوف من توتر العلاقة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز لأن الحب والاحترام هم من يحكم العلاقة بين الجميع.

وقال مصطفى، تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"،: "أولًا أبارك لمنتخب اليد على وصوله لمنافسات ربع نهائي مونديال اليد، وأتمنى لهم التوفيق في مباراة اليوم ضد الدنمارك".

وتابع: "المنتخب الوطني عانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب تبعات فيروس كورونا، لم نستطع خوض مباريات ودية لمنح الفرصة للأهلي والزمالك للاستعداد لبطولة أفريقيا وبالفعل نجحا للوصول إلى النهائي".

وأشار: " خلال الفترة الماضية وصل اللاعبون لمرحلة فنية وبدنية بشكل جيد، حسام البدري (مدرب المنتخب) وضع برنامج للجهاز الفني يتضمن متابعة كل المباريات لاختيار أفضل العنناصر المتاحة في الوقت الحالي".

وأردف: "الجميع يتمنى الانضمام للمنتخب، نحاول أن نعتمد في اختياراتنا على العدل، نقوم بعرض وجهات نظرنا وفي النهاية القرار للبدري".

وأضاف: "وضعنا تصور مبدئي لقائمة معسكر مارس، هناك لاعبين ظهروا بشكل جيد ولديهم شخصية المنتخب، بعض اللاعبين حافظوا على مستواهم قبل وبعد كورونا.. كل مرحلة لها لاعبيها".

وقال: "قوام المنتخب معظمه من الأهلي، الزمالك وبيراميدز، والفترة المقبلة قد تشهد انضمام وجوه جديدة على المنتخب، الأهم الاستمرارية في الأداء الجيد والمشاركة بشكل مستمر مع أنديتهم".

وعن إذا ما كان الجهاز الفني للمنتخب يخشى توتر العلاقة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز في المعسكر، قال: "لا نفكر في تلك الأمور، خلال المعسكر ليس هناك لاعب أهلي أو لاعب بيراميدز، الحب والاحترام هم من يحكم العلاقة بين الجميع".

وعن الضغط الجماهيري يجبر الجهاز الفني على اختيار او استبعاد لاعب، قال: "الأهم بالنسبة لنا مصلحة المنتخب، منتخب مصر أكبر من الجميع".