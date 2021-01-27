الاتحاد السكندري يعلن موقف مباراته امام غزل المحلة

قرر إتحاد الكرة تأجيل مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري وذلك بسبب إصابة 10حالات من فريق الأتحاد السكندري بين اللاعبين و3 من الجهاز الفني للفريق، وكان من المقرر إقامتها الخميس المقبل واصدر النادي قرار بألتزام بالإجراءات الإحترازية وللعاميلن داخل النادي، ومبارياته المقبلة بعد غزل المحلة، مباراة يوم 3/2الأربعاء امام فريق مصر المقاصة و مباراة بعدها يوم 12/2 امام فريق الإسماعيلي .

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وقام محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري باتصالات عديدة مع اللجنة الثلاثية لتأجيل اللقاء لحين إجراء مسحة طبيه ولكن تم رفض طلبه في البداية بحجة انتظام المسابقة قبل أن يتم الموافقة في نهاية الأمر، تحدد مصير اللقاء،وقد قام تعقيم غرفة ملابس فريق الأتحاد السكندري،ويحتل فريق الأتحاد السكندري المركز ال12 برصيد8 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها الفريق، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من أصل 9مباريات خاضها الفريق .

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الأتحاد السكندري كان امام فريق الجونة والتي انتهت بخسارة فريق الأتحاد السكندري 2/0،بينما اخر مواجهات فريق غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ويسعي الفريقين حصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانت كل منهم في ترتيب الدوري في حين تحويل العينه الطبية الي سالبه في ظل المنافسة الشرسة منذ بداء الموسم الحالي ،وبين متصدر الدوري النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك وذلك بعد حصد الفريق الأحمر بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي،بينما يرغب الزمالك في إنتزاع الصدارة من النادي الأهلي والفوز ببطولة الدوري هذا الموسم وذلك بسبب غياب بطولة الدوري من الفارس الأبيض في السنوات السابقة حتي الأن والمارد الاحمر هو حامل اللقب منذ سنوات.

ويعتبر هذا الموسم الأقل لفريق الاتحاد السكندري واهتزاز نتائجة في هذا الموسم ،الذي يعتبر موسم قوي في ظل المنافسة الشرسة بين متصدر الدوري النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك ويرغب كل منهم في حصد بطولة الدوري.

