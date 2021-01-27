أمام مجلس النواب.. وزيرة الثقافة : إحلال وتجديد المؤسسات الثقافية بمليار و28 مليون جنيه بنسبة نجاح 131 %

قالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن خطة التنمية الثقافية تعتمد على 7 برامج، أهمها تعزيز القيم الإيجابية، والعدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين، والريادة الثقافية، وتنمية الصناعات الثقافية، وحماية التراث.

إيناس عبدالدايم: جارى تجديد وتطوير المؤسسات الثقافية

وأشارت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إلى أنه تم إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية، وتطوير قطاع المسرح وقصور الثقافة، موضحة أن التحدى الذى واجه الوزارة هو بسبب قلة الاعتماد المالي.



ولفتت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة اعتمادات الباب السادس، وتم اعتماد مليار و340 مليون جنيه بزيادة تصل على 40 %.





إيناس عبدالدايم: تم اسناد المشروعات المتعثرة

وأضافت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، إنه تم إسناد المشروعات المتعثرة، للشركات التابعة لمؤسسات الدولة، ونجحت الوزارة في إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية بمليار و28 مليون جنيه بنسبة نجاح 131 % .

وعن المشروعات الجديدة التي نجحت وزارة الثقافة في إنجازها قالت إيناس عبد الدايم أنه تم افتتاح 43 موقع ثقافي جديد في 18 موقع ب 11 محافظة من بينها هيئات قصور الثقافة في طنطا وجنوب سيناء وأسيوط وكفر الشيخ.

كما تم تطوير 7 مسارح، مثل المسرح القومي، والعرائس والطليعة، وافتتاح عدد من المتاحف، وعن التطوير الهيكلي للوزارة، أكدت عبدالدايم، أنه تم استحداث هيكل تنظيمي جديد، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية، وتم تطبيق 1378 برنامج لتنمية وتدريب العاملين وتأهيلهم.



وأشارت عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى أن برنامج التحول الرقمي ، حيث تم تحويل 5 ألاف كتاب ، و100 مخطوط تاريخي ، وخرائط نادرة.

كما أن الوزارة أطلقت مبادرة الثقافة بين يديك وهي مبادرة جاءت متزامنة مع جائحة كورنا لتوفير الثقافة في ظل الإجراءات الاحترازية .



وفي برنامج القيم الايجابية أكدت عبد الدايم أن الوزارة عملت على تنفيذ برامج لغرس قيم المواطنة وقبول الأخر.

وعن نشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف كشفت عبد الدايم أن الوزارة نفذت عدد كبير من البرامج بتكلفة 96 مليون جنيه شمل 67 نشاطا من بينها إعادة الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية.

وعددت الوزيرة إيناس عبدالدايم، البرامج والفعاليات المتنوعة في ضوء حرص الوزارة مواجهة التطرف الفكري، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقي المرأه الحدودية.