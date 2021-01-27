أبرزها إصدار عملة تذكارية لكأس العام لكرة اليد.. قرارات مجلس الوزراء اليوم

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة وهى كالتالى:

- الموافقة على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته.

ويأتى ذلك فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولاً لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.16 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى بعض المشروعات البترولية.

- استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذى لمبادرة السداد الفورى "85%" لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.

وتمت الإشارة إلى أنه قد تقدم للانضمام لهذه المبادرة 1.580 شركة مصدرة، وتم الانتهاء من الحصول على الموقف الضريبى والجمركى لجميع تلك الشركات، وقامت وزارة المالية بإرسال موقف هذه الشركات إلى صندوق تنمية الصادرات، الذى قام بإصدار شهادات لعدد 1.126 شركة مصدرة من الشركات المتقدمة، وتوجهت 1.069 شركة إلى 4 بنوك مشاركة فى المبادرة، وهى: "البنك الأهلى، وتنمية الصادرات، ومصر، والقاهرة"، وقامت بصرف مبلغ نحو 12.2 مليار جنيه قبل القطع، وإجمالى مبلغ 10.3 مليار جنيه بعد قطع 15% نسبة تعجيل السداد.

وتأتى هذه المبادرة الجديدة لدعم الصادرات فى ظل سعى الدولة الدائم لتحفيز المناخ الاستثمارى وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات عبر آليات محددة لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

- الموافقة على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من هذه المبادرة، فى إطار المبلغ المحدد سابقاً.

- الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة، التصرف بالبيع فى قطعة الأرض رقم 34 ص 1 الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، والمملوكة للمحافظة، لصالح إقامة مشروع استثمارى.

- الموافقة على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائى الذى يربط عدلى منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخط الذى يقوم بتنفيذه حالياً تحالف شركات "AVIC-CREC" الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.

- الموافقة على السير فى إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، ويتم تنفيذها بواسطة تحالف "سيمنس ـ جاميسا" للطاقة المتجددة بسعر 3 سنت/كيلو وات/ساعة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما، وذلك فى إطار التوسع فى الطاقة النظيفة.

- الموافقة على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت"، لتوفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحى الحكومى.

- اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 44، والمنعقد بتاريخ 21 يناير 2021 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1677" لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والمستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العام لكرة اليد الـ 27 رجال - مصر 2021.