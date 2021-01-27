برلمانى يطالب الكونجرس الأمريكى باحترام سيادة مصر وعدم التدخل فى شؤونها

جدة - نرمين السيد - رفض النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، تدخل الكونجرس الأمريكى فى الشأن الداخلى المصرى، مشددا على أن أى تدخل فى الشأن المصرى غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، فمصر دولة عريقة وذات سيادة ولا تتدخل فى شئون أى دولة لذا يجب على جميع الدول الأخرى احترام ذلك وعدم التدخل فى شأنها الداخلى.





وأكد الرشيدى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليًا، مضيفا أنه يجب على الإدارة الأمريكية ألا تتدخل فى شئون مصر، وإيقاف أى محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنه لا يوجد لدى مصر معتقلين سياسين، ولكن هناك متهمين فى قضايا تخضع لتحقيق النيابة العامة، كما أننا القضاء المصرى عريق وهو فوق مستوى الشبهات، ولديه القدرة على تحقيق العدالة، والجميع لديه حرية الدفاع عن نفسه فى كل مراحل التحقيق بنزاهة تامة.

وأشار القيادى بحزب الشعب الجمهورى إلى أن الكونجرس الأمريكى أو أى من أعضائه أو أى جهة أخرى ليس لهم الحق فى إطلاق أحكام دون الاعتماد على نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر، خصوصا وأن معظم التقارير التى تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة.

وذكر الرشيدى أن تدخل أعضاء برلمان أى دولة فى الشأن الداخلى لمصر مرفوض، فمن يريد منهم التحدث والمناقشة فيجب أن يخاطب مجلسى النواب والشيوخ اللذان يعبران عن الشعب المصرى ومناظرين لهم، كما أنهم لا يجوز لهم مخاطبة الحكومات.

وطالب النائب، الكونجرس الأمريكى بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر والابتعاد عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل فى شؤونها الداخلية، خصوصا فى ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هى الأقدم والأعرق فى المنطقة، وقادرة على تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.