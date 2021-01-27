وزيرة الثقافة: قوتنا الناعمة حاضرة عبر ألفى فعالية استهدفت 253 ألف مواطن

وأكدت وزيرة الثقافة، خلال بيانها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن وزارة الثقافة نجحت فى تنفيذ والمشاركة فى فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فعالية متنوعة استفاد منها 253 ألف مواطن.
وأوضحت أن أكاديمية الفنون فى روما تلعب دورًا مهما للغاية فى حضور قوة مصر الناعمة فى الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرًا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة فى كتابة تاريخها"، بالإضافة لمبادرة اتكلم عربى.
وخلال رىٔاسة مصر للاتحاد الإفريقى، أكدت إيناس عبدالدايم أن وزارة الثقافة نفذت 264 فعالية فى جميع المجالات الثقافية، و28 فعالية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزاىٔر وتونس وكينيا والسودان والسنغال.. كما أصدرت 20 عنوانا جديدًا لعدد مهم من الكتب عن إفريقيا من بينها إفريقيا وتحولات العالم، وصراعات الحرب الباردة فى إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الثقافة: قوتنا الناعمة حاضرة عبر ألفى فعالية استهدفت 253 ألف مواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.