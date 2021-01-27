وزيرة الثقافة: قوتنا الناعمة حاضرة عبر ألفى فعالية استهدفت 253 ألف مواطن

جدة - نرمين السيد - قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل جاهدة على استعادة دور مصر الريادى من خلال برنامج قوة مصر الناعمة واستعادة هذه القوة، والتمثيل فى جميع المحافل الدولية الذى يعكس الحضور، وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.





وأكدت وزيرة الثقافة، خلال بيانها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن وزارة الثقافة نجحت فى تنفيذ والمشاركة فى فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فعالية متنوعة استفاد منها 253 ألف مواطن. وأوضحت أن أكاديمية الفنون فى روما تلعب دورًا مهما للغاية فى حضور قوة مصر الناعمة فى الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرًا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة فى كتابة تاريخها"، بالإضافة لمبادرة اتكلم عربى. وخلال رىٔاسة مصر للاتحاد الإفريقى، أكدت إيناس عبدالدايم أن وزارة الثقافة نفذت 264 فعالية فى جميع المجالات الثقافية، و28 فعالية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزاىٔر وتونس وكينيا والسودان والسنغال.. كما أصدرت 20 عنوانا جديدًا لعدد مهم من الكتب عن إفريقيا من بينها إفريقيا وتحولات العالم، وصراعات الحرب الباردة فى إفريقيا.

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