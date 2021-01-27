إيناس عبد الدايم: نفذنا 28.483 برنامجا ثقافيا بتكلفة 676 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء فى كلمة وزيرة الثقافة خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أثناء عرض برنامج عمل وزارتها.

وأوضحت إيناس عبد الدايم أنه لضمان تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى إلى جميع أرجاء الوطن، خصوصا المناطق الأكثر احتياجا من خلال القوافل الثقافية تم تنفيذ 28.483 برنامجا ثقافيا استفاد منها 559.906 مواطنين بتكلفة 676 مليون جنيه.

وأكدت أنه تم تنفيذ عدة برامج هى: "الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجاً وتتمثل فى تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، أمسيات أدبية وشعرية، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكى أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش للحرف اليدوية والتراثية" إذ امتد النشاط إلى قرى النوبة فى أسوان، ومثلث حلايب – الشلاتين – أبو رماد فى البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مطروح، والوادى الجديد.

ولفت إلى أنه تم أيضا تنفيذ برنامج الدمج الثقافى لأبناء المناطق الحدودية، ويعتمد على دعم قيم الانتماء الوطنى بين أبناء مصر فى المناطق الحدودية والنائية إذ تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل جمهورية مصر العربية إلى جانب إقامة أسابيع للدمج الثقافى بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ برنامج القوافل الثقافية، والتى تهدف إلى تقديم الدعم الثقافى والمجتمعى للأسر المصرية فى المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب فى مواقعهم لتعزيز المسئولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع، إذ نفذت الوزارة قوافل للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.