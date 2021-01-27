رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار حنفى جبالى برئاسة مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه، اليوم الأربعاء، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وبحضور وكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين.





وهنأ الفريق أسامة ربيع، المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوليه مسئولية رئاسة مجلس النواب، قائلاً: "إن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التى أولاها أعضاء المجلس الموقر له"، متمنيا التوفيق والسداد لرئيس المجلس وأعضائه للقيام بمهامهم الوطنية بما يصب فى صالح البلاد، مؤكدا أهمية تضافر جهود كل المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه التهنئة الغالية، مشيدا بالمشروعات القومية والتنموية التى تقوم بها هيئة قناة السويس، وكذلك الخطط الاستراتيجية التى اعتمدتها الهيئة لتطوير المنطقة الاقتصادية. وأكد المستشار جبالى أن أداء هيئة قناة السويس فى ظل أزمة فيروس كورونا حظى بإشادات دولية وعالمية وهو ما يثبت جاهزية قناة السويس فى التعامل مع جميع الأزمات والتحديات المختلفة بحرفية عالية، مضيفا: "المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذها فى مختلف المجالات التنموية تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق لوطننا الغالى".

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