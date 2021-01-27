الوزراء يوافق على إصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العام لكرة اليد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العام لكرة اليد الـ 27رجال - مصر 2021

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 44، والمنعقد بتاريخ 21/1/2021للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1677) لسنة 2017،والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والمستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

كما استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمبادرة السداد الفوري (85%) لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.

وتمت الإشارة إلى أنه قد تقدم للانضمام لهذه المبادرة 1580 شركة مصدرة، وتم الانتهاء من الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لجميع تلك الشركات، وقامت وزارة المالية بإرسال موقف هذه الشركات إلى صندوق تنمية الصادرات، الذي قام بإصدار شهادات لعدد 1126 شركة مصدرة من الشركات المتقدمة، وتوجهت 1069 شركة إلى 4 بنوك مشاركة في المبادرة، وهي: البنك الأهلي، وتنمية الصادرات، ومصر، والقاهرة، وقامت بصرف مبلغ نحو 12.2 مليار جنيه قبل القطع، وإجمالي مبلغ 10.3 مليار جنيه بعد قطع 15% نسبة تعجيل السداد.

وتأتى هذه المبادرة الجديدة لدعم الصادرات في ظل سعي الدولة الدائم لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات عبر آليات محددة لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وتمت الموافقة على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من هذه المبادرة، فى إطار المبلغ المحدد