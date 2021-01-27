الحكومة توافق على التعاقد مع مايكروسوفت لتشغيل مركز البيانات للعاصمة الإدارية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت"، لتوفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحى الحكومى.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 44، والمنعقد بتاريخ 21/1/2021 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1677) لسنة 2017، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالى قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والمستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العام لكرة اليد الـ 27 رجال - مصر 2021.