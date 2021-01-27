النور مكانه فى القلوب.. شاهد| رحلة طالب بتربية نوعية من المرض إلى الإبداع

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر" ، الذي يعرض الفضائية الاولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «رحلة طالب في كلية التربية النوعية .. من المرض إلى الإبداع».

ففقد أحمد هاني، بصره لكنه استطاع تعلم الموسيقى عن طريق لغة برايل، واستطاع أن يكون عازفًا موسيقا بارعا.

وعلق الإعلامي حسام حداد قائلًا: "هذا الأمر يدعو إلى التفاؤل، فبالرغم من وجود بعض الأشياء مستحيلة الحدوث، لكن هناك أمورًا أخرى تبعث على التفاؤل وتجعل الناس يتغلبون على الصعاب حتى لو كانت الظروف تجبرها على عدم تحقيق طموحها".

وقال أحمد هاني، البالغ من العمر 21 سنة الذي يدرس في قسم الموسيقى بكلية التربية النوعية، إنه أصيب بورم في المخ، وعندما خضع لجراحة فقد بصره، مشيرًا إلى أن أسرته اشترت "أورج" له، لكي يتسلى باللعب عليه، لكنه بدأ يتعلم شيئا فشيء وتحسن مستواه.

وأضاف: "الأساتذة مكنوش عارفين يتعاملوا معايا ازاي، كانوا رافضين لأنهم مكنوش عارفين يعملوا إيه، لكن لما بدأت أتعامل بدأوا يفكروا لي في حاجات، ودكتورة عندي عملت لي نوتة وامتحنت بيها كل الامتحانات وبعد ما كانوا رافضيني حبوني".

وتابع، أنه يفضل أعمال الموسيقار عمر خيرت مثل "النور مكانه القلوب" و"خلي بالك من عقلك"، كما أنه يعزف في قصر ثقافة بمحافظة بورسعيد وحصل على جوائز كثيرة، كما شارك في أكثر من حفلة ببورسعيد والقاهرة.