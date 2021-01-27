نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرية تستنكر تدخلات الكونجرس في شئون مصر... ويؤكد: حقوق الإنسان في أمريكا تمارس بأبشع الصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر حزب الحرية، تدخل أعضاء الكونجرس الأمريكي في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا على رفض الحزب لمثل هذه التدخلات ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏

وأكد الحزب، خلال البيان الصادر له، أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، كما أن الكونجرس الامريكي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، فالدولة المصرية تسير وفقًا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية،مطالبًا امريكا بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

وأضاف الحرية، أن حقوق الإنسان في مصر تمارس في أروع صورها، ولايوجد معتقل واحد مصري داخل السجون، إلا وتم تحت الإشراف القضائي الكامل، ويمارس جميع حقوقه الإنسانية المشروعة داخل السجون المصرية، مشيرا إلى أن انتهاك حقوق الإنسان في امريكا يتم بابشع الصور ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وطالب الولايات المتحدة الأمريكية، بالكشف عن الأعداد الحقيقية للمواطنين الأمريكيين الذين تم القبض عليهم، في مظاهراتهم السلمية أمام الكونجرس الأمريكي، حيث انه تم القبض على الآلاف من المواطنين الأمريكيين في الأحداث المعروفة إعلاميا، بأحداث اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.